Đánh giá máy cắt cỏ đẩy tay dùng pin Greenworks

Nhóm thử nghiệm Bob Vila là đội ngũ có kinh nghiệm 30 năm trong việc test các sản phẩm công cụ, thường xuyên xuất hiện trong các show truyền hình nổi tiếng của Mỹ như This Old House, Bob Vila’s Home Again, Bob Vila, và Restore America. Trong quá trình tìm kiếm máy cắt cỏ chạy bằng pin tốt nhất, nhóm cho biết đã dùng qua một số sản phẩm bán chạy nhất từ các nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu.

Họ tiến hành thử nghiệm trên các mẫu máy và đã rất ngạc nhiên bởi sản phẩm của Greenworks. Mặc dù Greenworks là một thương hiệu tương đối mới trong ngành công cụ và thiết bị làm vườn, nhưng kết quả mang lại thực sự rất tốt.

Thương hiệu thân thiện với môi trường này đang trở nên phổ biến đối với các gia đình, các chuyên gia đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho các công cụ chạy xăng nhiên liệu. Greenworks luôn cải tiến các dòng máy để đạt hiệu suất cao hơn. Máy cắt cỏ chạy bằng pin Greenworks Pro 60V là một trong những sản phẩm tuyệt vời của thương hiệu này.

Giới thiệu Máy cắt cỏ tự hành không dây Greenworks Pro 60V

Máy cắt cỏ tự hành Greenworks Pro 60V là một sản phẩm đại diện cho dòng máy cắt cỏ chạy pin hàng đầu của Greenworks.

Chiều cao cắt cỏ có thể thay đổi trong khoảng từ 3,5 cm đến 10,2 cm, trên thân máy có lắp một cần điều chỉnh 7 vị trí để bạn có thể chọn chiều cao cắt cỏ lý tưởng. Ngoài ra, máy cắt cỏ có cơ chế tự hành với khả năng điều chỉnh tốc độ di chuyển trong khoảng 0,6-1,5 m/s.

Máy khởi động dễ dàng bằng nút nhấn đơn giản, tay cầm có đệm và bảng điều khiển thân thiện với người sử dụng. Thời gian vận hành lên đến 50 phút, diện tích cỏ cắt được lên đến 2000m2 chỉ với 1 lần sạc.

Chiếc máy này hoạt động êm ái hơn rất nhiều so với máy cắt cỏ chạy bằng khí đốt. Thân máy mát hơn, mang lại khả năng cắt tốt hơn và có kết cấu chịu được các điều kiện thời tiết khác nhau. Máy còn dễ dàng gấp gọn lại sau khi sử dụng xong.

Không những vậy, máy còn trang bị động cơ không chổi than hiệu suất cao, cung cấp nhiều công suất và lực mô-men xoắn mạnh hơn, vận hành êm ái và tuổi thọ động cơ dài hơn. Đèn pha LED chiếu sáng mang lại tầm nhìn tối ưu khi cắt cỏ trong điều kiện ánh sáng yếu.

Công ty Protrek - Đơn vị phân phối các sản phẩm Greenworks tại Việt Nam

Tiếp tục trên đà phát triển của xu hướng máy làm vườn thân thiện với môi trường, Greenworks đã vươn lên là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực máy làm vườn sử dụng pin lithium-ion. Hiện Protrek tự hào là đơn vị đầu tiên cung cấp sản phẩm của Greenworks với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị máy móc và đội ngũ nhân sự trẻ trung năng động, công ty TNHH Protrek cam kết mang đến thông tin chính xác, hữu ích cùng các sản phẩm dùng pin tiện dụng đến tay người tiêu dùng.

Việc hợp tác giữa Greenworks và Protrek không chỉ đặt ra một tiêu chuẩn mới về hiệu suất và tiện ích trong việc chăm sóc sân vườn, mà còn mở ra những trải nghiệm mới, thú vị cho những người yêu quý và trân trọng môi trường sống xanh sạch tại Việt Nam.

Đại diện công ty Protrek và Greenworks.

Không chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn 18V, hầu hết các thiết bị máy làm vườn của Greenwork có công suất mạnh mẽ từ 24V đến 82V. Đặc biệt, Greenworks là thương hiệu tiên phong trong việc sử dụng hệ pin 82V, điều này cho thấy sự đột phá về hiệu suất và công nghệ pin trong ngành.

Trong bối cảnh tăng cường ý thức về bảo vệ môi trường và sự tiện lợi của việc tự chăm sóc sân vườn, chúng tôi cho ra đời các dụng cụ ứng dụng công nghệ pin trong hệ sinh thái làm vườn. Việc này không chỉ giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường mà còn tăng cường hiệu suất và sự tiện lợi cho người làm vườn. Ngoài ra sắp tới Protrek cũng sẽ mang đến các dòng sản phẩm đa dạng khác nhắm tới các phân khúc khách hàng đam mê cắm trại, chăm sóc ô tô, các dụng cụ hỗ trợ tiện ích gia đình,...

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH PROTREK Website: greenworks.com.vn Hotline: 0902 689 600 Địa chỉ: Số 68 đường Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.