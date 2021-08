Đánh công an, đòi Cty điện gió đền 50 triệu đồng/cây gỗ tạp: Tội phạm có tổ chức

(VTC News) -

Chủ đầu tư dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cho rằng câu chuyện xảy ra đêm 23/8 chỉ là “giọt nước tràn ly”. Trước đó, trong quá trình triển khai dự án họ bị một nhóm người cản trở và làm nhiều chiêu trò hòng đòi tiền đền bù ở mức trên trời.

Video: Bảo vệ thiết bị điện gió, nhiều công an Quảng Trị bị đánh nhập viện

Cong mái tôn đòi đền bù trăm triệu

Có mặt tại tỉnh lộ 587 dẫn từ thị trấn Khe Sanh vào xã Húc (huyện Hướng Hoá) nơi có 2 dự án điện gió đang triển khai, PV VTC News ghi nhận đoạn đường này được sửa chữa, mở rộng hơn nhiều so với đường cũ.

Thế nhưng, từ khi đường được sửa chữa, mở rộng để phục vụ triển khai các dự án điện gió thì ở 2 bên đường đoạn qua xã Húc bỗng dưng xuất hiện một số lều tôn, cọc tre cao vút được đóng ngay sát mép đường và các khúc cua.

Những cọc tre dựng 2 bên đường tỉnh lộ 857 đoạn qua xã Húc (huyện Hướng Hoá).

Ông Lê Minh Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá thừa nhận, người dân họ dựng cọc tre, lều tạm… là để đưa ra những yêu cầu đền bù vô lý, cản trở thi công các dự án điện gió đang triển khai tại địa phương.

“Kể từ khi nắm được thông tin, chúng tôi chỉ đạo chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân để họ tháo dỡ những chướng ngại vật trên đường đi. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tình trạng này”, người đứng đầu Huyện uỷ Hướng Hoá nói.

Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho hay, các thiết bị phục vụ việc thi công điện gió như trụ, cánh quạt rất dài. Khi di chuyển qua các đoạn đường cua cần không gian rộng. Do đó, việc người dân dựng lều tạm và cọc tre ở các khúc cua khiến việc vận chuyển thiết bị điện gió gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nghị: "Mặc dù chưa để xảy ra va chạm vào lều tạm hay cọc tre nhưng dân họ nói trước với chúng tôi rằng, nếu để va chạm họ sẽ bắt đền từ vài chục đến 100 triệu đồng".

Ngoài cọc tre còn là những lều tạm.

Ông Nghị dẫn chứng, ngày 16/8 vừa qua, đơn vị phải đền bù 1 hộ dân ở xã Húc 45 triệu đồng chỉ vì trong quá trình vận chuyển trụ điện gió vào công trình xảy ra va chạm làm mái tôn sân sau bị cong vênh một đoạn ngắn và làm nứt khoảng 80cm tường. Ban đầu hộ gia đình nói trên đòi đền bù 100 triệu đồng nhưng quá trình thương lượng, thậm chí là van xin thì họ mới chịu mức giá đền bù là 45 triệu đồng.

"Trong quá trình, nâng cấp mở rộng đường chúng tôi thực hiện đền bù cho người dân rồi. Tuy nhiên, khi đền bù xong, có những hộ họ lại xây hàng rào ven đường để đòi đền bù với giá cao”, ông Nghị nói.

Tội phạm có tổ chức

Trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa thể dẹp yên tình trạng nêu trên thì xảy ra chuyện những kẻ quá khích ném đá, hành hung khiến nhiều chiến sĩ công an phải nhập viện khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường. Nguyên do chỉ xuất phát từ việc trong quá trình vận chuyển, cánh quạt điện gió chạm nhẹ làm xước, gãy cành rụng lá 4 cây gỗ tạp của 2 hộ dân ở xã Húc.

Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho biết, đêm 23/8 là lần đầu tiên đơn vị đưa cánh quạt vào để lắp đặt tại dự án điện gió mà đơn vị đang thi công.

Những chướng ngại vật như cọc tre, lều tạm được dựng lên ở các khúc cua khiến việc vận chuyển các thiết bị điện gió có kích thước lớn vào công trình gặp khó khăn.

Trên đường đưa thiết bị vào công trường, dọc tỉnh lộ 587 mà xe vận chuyển đi qua, hai bên đường người dân dựng nhiều cọc tre cao, dựng lều tạm, tái xây dựng công trình đã được đền bù…, chỉ cần xe vận chuyển thiết bị va chạm là bị dân chặn đường đòi đền bù.

"Trong quá trình vận chuyển thiết bị, cánh quạt có cọ vào 4 cây tạp của 2 hộ dân địa phương và họ đòi đền bù 50 triệu đồng/cây. Khu chúng tôi đền bù 100 triệu đồng/2 cây của hộ gia đình đầu tiên và chuẩn bị sang hộ gia đình thứ 2 để thương thảo thì họ tắt điện và ném đá, hành hung công an", ông Nghị nói.

Một đại diện khác của chủ đầu tư dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho hay, thật ra những cây này trước đó được đơn vị đền bù cho người dân theo quy định của nhà nước với mức là 1-3 triệu đồng.

“Trước khi đưa thiết bị vào đơn vị kiểm tra toàn bộ thì những người này “ém quân” từ trước, họ cắt tre từ trong rừng kéo ra và dựng lên… Trước khi chúng tôi đưa cánh vào thì họ làm lều, làm bạt cách đây gần 2 tháng và cứ va chạm nhẹ là họ đòi tiền… Họ đòi tiền theo ngày, đi qua mà chạm vào thân tre là họ đòi… Hôm nay họ dựng chỗ này thì mai họ dựng chỗ khác”, đại diện chủ đầu tư Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị chia sẻ.

Các dự án điện khác ở Quảng Trị đều rất “nóng”

Cũng theo đại diện chủ đầu tư dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị thì các dự án điện khác ở đây đều rất “nóng”: "Có nhà ở xã Húc chúng tôi phải đền bù cho họ nhiều lần, chặt cây xong thì họ lại dựng thân tre lên… Họ biết khi chúng tôi vận chuyển ống thì không va chạm nhưng khi vận chuyển cánh quạt thì lại dễ va chạm nên họ lên kịch bản cách đây nhiều ngày, nhiều tháng rồi…”

Vị đại diện nói trên nhận định: “Mỗi khi có sự việc gì là đám đông lại gây rối, hò hét, mang theo dạo rựa ra đe doạ… Thậm chí, còn lôi kéo xã hội đen xung quanh vào. Đây là tội phạm có tổ chức, cấu kết với nhau… Người dân địa phương cấu kết với một số thành phần khác trong khu vực…”

Vị này cho biết, sau khi xảy ra sự việc, được sự hỗ trợ của lực lượng công an những thiết bị, máy móc được đưa khỏi hiện trường để phục vụ triển khai dự án trong ngày 24/8. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo dự báo là sẽ rất khó khăn.

Liên quan đến những phản ánh của đại diện chủ đầu tư dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo ông Hà Sỹ Đồng thì lực lượng công an xác định được một số người tham gia vào việc gây rối, ném đá, hành hung khiến nhiều chiến sĩ công an nhập viện và họ đều là người địa phương. Hiện những người này được lực lượng công an mời lên làm việc, lấy lời khai

“Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích. Quan điểm của UBND tỉnh là phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.