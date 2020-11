Đánh bại Than Quảng Ninh, Viettel sắp biến Hà Nội FC thành cựu vương V-League

Các địa điểm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã bắt đầu kiểm tra phiếu, trong đó có bang chiến địa Pennsylvania và bang bầu cử sớm nhất New Hampshire.

Công an Hà Nội cho biết Trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong lúc cùng nhóm bạn bàn về khẩu súng mới mua trên mạng xã hội đã vô tình bắn chết người.

Huỳnh Anh khẳng định không "cắm sừng" Quang Hải và tuyên bố mời công an điều tra kẻ xâm nhập vào tài khoản mạng xã hội, bịa đặt câu chuyện.

Công an tỉnh An Giang đã chính thức lên tiếng về đoạn clip tố công an tỉnh này nổ súng làm người dân bị thương đang lan truyền trên mạng xã hội.