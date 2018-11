Đang trốn truy nã vẫn thực hiện liên tiếp 9 vụ trộm cắp tài sản

(VTC News) - Dù đang trong thời gian trốn truy nã nhưng Thắng vẫn liên tiếp thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trước khi bị công an bắt giữ.

Ngày 5/11, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Quốc Thắng (22 tuổi, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), kẻ trốn lệnh truy nã vẫn liên tiếp trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ công an, tháng 5/2018, Thắng mượn xe máy của bạn rồi đem đi cầm cố hơn 7 triệu đồng. Thắng bị công an bắt giữ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Trần Quốc Thắng. (Ảnh: CACC)

Quá trình tống đạt lệnh bắt tạm giam, thanh niên này bỏ trốn khỏi địa phương nên công an TP Huế ra quyết định truy nã.

Trong thời gian bỏ trốn, Thắng liên tiếp thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản. Ước tính tổng giá trị tài sản Thắng trộm cắp được khoảng 50 triệu đồng.

Thắng bị công an bắt giữ khi đang ở quán Internet trên đường Trần Phú (TP Huế).

NGUYỄN VƯƠNG