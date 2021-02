Đăng thông tin sai sự thật dịch COVID-19, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Sáng 3/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Kiến Thụy triệu tập Bùi Thị Luyến (SN 1983, trú tại xã Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình) đến làm việc, đồng thời ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội.

Cán bộ Công an huyện Thái Thụy làm việc với Bùi Thị Luyến.

Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Thái Thụy phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung: "Tôi xin thông báo khẩn, hiện nay tại Thụy Việt có ca mắc COVID-19 và vợ là giáo viên dạy thể dục. Cô này tiếp xúc với cô giáo trường Tiểu học Thụy Liên".

Thông tin sai sự thật trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt người xem, chia sẻ gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Sau khi xác minh, Công an huyện Thái Thụy xác định, chủ tài khoản Facebook trên là Bùi Thị Luyến. Tại cơ quan công an, Bùi Thị Luyến thừa nhận sai phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật nêu trên, đồng thời cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 31/1, Công an huyện Kiến Xương cũng xử phạt Lê Đức Thế (trú tại xã Vũ Lễ, Kiến Xương) về hành vi tương tự.