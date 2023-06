Đăng thông tin hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi quyên góp tiền rồi chiếm đoạt

(VTC News) -

Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra, xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp tiền từ thiện xảy ra tại Đà Nẵng.

Theo điều tra của công an, từ tháng 11/2022 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm chuyên kêu gọi quyên góp tiền từ thiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Đỗ Hồng Phong”, “Trần Hiền Bình” đăng tải các bài viết có nội dung chia sẻ về những người có hoàn cảnh khó khăn cần tiền phẫu thuật, đề nghị người dân chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào các tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an cảnh báo chiêu lừa đảo quyên góp từ thiện qua mang xã hội Facebook.

Các tài khoản được nhóm này sử dụng để nhận tiền gồm tài khoản Ngân hàng TMCP VietinBank số 107877837320 mang tên Lê Thị Ba; Tài khoản Ngân hàng TMCP MB Bank số 0333330233333 mang tên Phan Thị Nga; Tài khoản Ngân hàng TMCP Vietcombank số 1020134978 mang tên Phan Thị Quyên và tài khoản Ngân hàng TMCP Techcombank số 19039763926014 mang tên Phan Văn Sơn…

Sau khi nhận được tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhóm này không sử dụng vào mục đích ủng hộ từ thiện như thông báo mà chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an xác định tổng số tiền nhóm này lừa đảo chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại của vụ việc lừa đảo với thủ đoạn trên thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), hoặc gặp đồng chí Nguyễn Thành Trung, Đội 3, số điện thoại 0935.297.127, Email: [email protected]) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

CHÂU THƯ