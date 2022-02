Đảng phát huy giá trị nhân ái trong phòng, chống dịch COVID-19

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2022), trả lời PV VTC News, PGS.TS Bùi Đình Phong (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định, trong suốt 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, Đảng đã phát huy được giá trị nhân ái của cả dân tộc. Sự đồng lòng, chung sức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên động lực to lớn giúp chúng ta vượt qua nhiều khó khăn.

- Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Khi đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng đã được thể hiện thế nào, thưa ông?

Dịch COVID-19 tính đến đầu năm 2022 đã qua 2 năm. Từ kinh nghiệm năm 2020, bước vào năm 2021, Đảng ta đã có sự chỉ đạo kịp thời, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp Tổng Bí thư có nhiều hội nghị xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh và chỉ đạo quyết liệt, coi “chống dịch như chống giặc”, đặt tính mạng và sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ linh hoạt điều chỉnh các biện pháp chống dịch. Khi dịch bệnh chưa ở đỉnh cao, chúng ta tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Khi dịch lên mức cao thì tập trung cao nhất là chống dịch nhưng cũng phải rất linh hoạt, sáng tạo từng địa bàn, địa phương. Khi tạm thời kiểm soát được dịch thì phải thích ứng linh hoạt.

Chủ trương của Đảng trong việc thực hiện “ngoại giao vaccine” và thần tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 là một thành công lớn trong sự lãnh đạo của Đảng.

- Bốn làn sóng dịch COVID-19 tấn công nước ta trong suốt 2 năm qua gây tổn thất nặng nề về con người và kinh tế. Trong quá trình chống dịch, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được thể hiện thế nào?

Một trong những nguyên nhân quan trọng để ta kiềm chế được dịch bệnh như hiện nay là Đảng đã phát huy được giá trị nhân ái của dân tộc như “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “thương người như thể thương thân”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cả hệ thống chính trị vào cuộc. Sự đồng lòng, chung sức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên động lực to lớn giúp chúng ta vượt qua được cơn hiểm nghèo.

- Trong phòng chống dịch COVID-19, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ Đảng viên cũng được bộc lộ rõ nét, thưa ông?

Cần phải khẳng định trong chống dịch COVID-19 có rất nhiều tấm gương sáng chói dám hy sinh tất cả, không sợ hy sinh tính mệnh của mình để lao vào vùng tâm dịch cứu dân.

Họ là những cán bộ, đảng viên trong ngành y, quân đội, công an, cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, cả sinh viên một số trường y...

Họ không chỉ nghĩ ra nhiều biện pháp chống dịch có hiệu quả như làm "siêu thị 0 đồng", ATM gạo, sản xuất khẩu trang… mà quan trọng nữa là dám hy sinh thời gian, sức khỏe, tính mệnh. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, làm việc thâu đêm vì sức khỏe của người dân.

- Trong công tác phòng chống dịch thời gian qua xảy ra không ít tiêu cực, điển hình như vụ “bắt tay” nâng khống kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á và CDC các tỉnh?

Quan điểm của Đảng ta từ trước tới nay là nghiêm minh về tổ chức, kỷ luật. Cán bộ, đảng viên, tổ chức nào vi phạm kỷ luật là phải xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Việc làm này với tinh thần kiên trì, kiên quyết đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phải làm triệt để, quyết liệt hơn nữa, phải truy tận gốc, đường dây, bè cánh, nhóm, chứ không chỉ những người thực hành, lên giá, tham nhũng cụ thể. Họ chỉ là con tốt. Có như thế mới có niềm tin tiêu diệt được tham nhũng.

- Nét nổi bật trong chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua là gì, thưa ông?

Một nét nổi bật trong chống dịch vừa qua là cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tức là dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ điều hành một cách quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, linh hoạt, bám sát thực tế, coi xã phường là pháo đài chống dịch.

Ở từng địa phương các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đều tích cực tham gia chống dịch. Khi dịch ở đỉnh cao, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong điều chuyển, thay đổi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở Trung ương do Thủ tướng đứng đầu, và ở các địa phương thì do Chủ tịch tỉnh đứng đầu. Đó là một sự thay đổi sáng suốt tạo khả năng to lớn trong chống dịch.

Cùng với đó là các Bộ, ban, ngành, liên quan trực tiếp tới công việc chống dịch cũng có sự sự phân công nhiệm vụ cụ thể để tham gia tích cực vào chống dịch như Bộ Y tế với người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn trong kế hoạch, trong vaccine; Bộ Ngoại giao cùng các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội lo công việc ngoại giao vaccine; Bộ Công Thương lo hàng hóa cho dân...

Một điểm đáng ghi nhận là chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiêm vaccine. Hiện nay, nước ta là một trong số ít nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới.

- Trong trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống thì vai trò của Đảng được thể hiện ra sao?

Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, trong mọi lúc, mọi nhiệm vụ, mọi công tác đều phải có sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước sống, làm việc trong tình trạng thích ứng linh hoạt, vừa không chủ quan trong chống dịch COVID-19 vừa từng bước trở lại cuộc sống bình thường mới, nhanh chóng mở lại các hoạt động phù hợp với hoàn cảnh đất nước và thế giới như du lịch, phát triển kinh tế, giáo dục, đi lại của người dân.

Vai trò cấp ủy là cực kỳ quan trọng. Phải thường xuyên theo dõi, quan tâm tới việc chống dịch trong mọi tình huống, không bao giờ được lơ là, chủ quan, để bị động bất ngờ. Phải có dự báo chiến lược khi mọi tình huống xảy ra thì có cách giải quyết kịp thời, hiệu quả. Khi dịch bùng phát hay biến chủng phải hết sức bình tĩnh.

- Trong đại dịch COVID-19, Đảng kiên trì mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Điều đó phải chăng là giá trị cốt lõi thể hiện bản chất của một Đảng chân chính cách mạng?

Không chỉ trong đại dịch COVID-19 mà quan điểm của Đảng ta trong mấy nhiệm kỳ đại hội gần đây là không để ai bỏ lại phía sau. Có lẽ phải nói theo cách nói khẳng định của Bác Hồ một cách cụ thể, mộc mạc, dung dị, dễ hiểu, quan trọng nhất là để cấp ủy và chính quyền thực hiện, đó là "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Giá trị câu nói của Bác thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng ta, của chế độ ta, bản chất của một Đảng chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh, ngoài lợi ích của dân tộc và Tổ quốc thì Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng có bổn phận phải lo chính trị, kinh tế, văn hóa và cả tương, cà, mắm, muối cho dân.

Bác Hồ lại nói: "Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi".

Vì vậy, chống dịch cũng phải trở lại đích thực với tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Xin cảm ơn ông!