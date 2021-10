Đặng Đình Phong và 2 'át chủ bài' tham gia đại chiến Super Idol Kids 2021

(VTC News) -

Trưởng thành từ cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” (So You Think You Can Dance) năm 2014, trong vài năm gần đây, dancer Đặng Đình Phong liên tiếp giành được nhiều giải thưởng lớn từ các cuộc thi uy tín như giải nhất: C.A.M Battle 2 on2, FreeStyle 99 city, ARENA jam bboy 2on2, Freestyle 1o1 Break The rule, Bboy 2on2 birthday 8th titan crew, The wind 9th anniversary 7 to smoke, 10th anniversary titan crew, C.A.M freestyle 1on1, 7 to smoke footwork Hội An honoring, iDance 2015 crew showcase hay bboy 1on1 Thanh Hoa studio,…

Dancer Đặng Đình Phong.

Ngoài ra chàng dancer sinh năm 1994, thành viên nhóm nhảy đình đám hàng đầu Việt Nam – Bigtoe - với niềm đam mê nhảy hip hop, breaking dance “ăn vào máu” này còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác như Bboy 2on2 spark it jam, Bboy 3on3 thai binh jam, Small king under 1on1, Runer up funk ya soul, Music fest sony freestyle,… Mỗi chương trình Đặng Đình Phong tham gia đều để lại ấn tượng tốt, sự yêu mến của nhiều khán giả đặc biệt là truyền cảm hứng tới các bạn nhỏ yêu nhảy múa.

Chia sẻ với PV, Đình Phong cho hay: “Với tôi, nhảy múa là tất cả. Tuy việc theo đuổi đam mê giữa bộn bề lo toan của cuộc sống là không hề đơn giản, nhưng tôi như sinh ra là để nhảy vậy. Khi nhảy mọi cảm xúc thăng hoa giúp tôi cân bằng được cuộc sống, tìm thấy nguồn vui bất tận”.

Chính thức tham gia vào làng nhảy từ khoảng đầu năm 2010, đến nay Đặng Đình Phong đã có trong tay bộ sưu tập nhiều giải thưởng uy tín, danh giá. Từ thí sinh khiến nhiều đối thủ phải nể sợ, anh từng bước trưởng thành thông qua việc trở thành giám khảo của một số cuộc thi uy tín trong giới như cuộc thi Keep Passion năm 2016, cuộc thi Xuân Hồng vol 10 năm 20,...

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đình Phong đã được vinh danh là biên đạo xuất sắc nhất của chương trình Kid Dance showcase Facific Asian, Ban Mai idol school,…

Nhưng có lẽ nhắc tới cậu chàng này, điều khiến người ta ấn tượng hơn cả là song song với việc theo đuổi đam mê, Đình Phong còn có những lớp học 0 đồng, dạy miễn phí cho trẻ nghèo có đam mê nhảy múa, âm nhạc.

Phong kể: “Để tiết kiệm chi phí, em hay dạy các con ở công viên, nơi có không gian đủ rộng để các con thoải mái vận động. Bất kì ai cũng có thể đăng ký tham gia lớp học và lớp học thường diễn ra vào buổi tối để không ảnh hưởng tới việc học trên lớp của các con. Em thực sự muốn lan tỏa niềm đam mê của mình tới các bé, để các con có cơ hội học nhảy từ nhỏ, đến khi trưởng thành các con có thể trở thành một dancer tầm quốc tế”.

Với mong muốn lan tỏa đam mê, tạo ra một thế hệ dancer nhí chuyên nghiệp từ bé, Đình Phong ngày đêm nỗ lực rèn luyện cho nhiều bạn nhỏ.

“Thông qua các lớp học miễn phí, em chọn ra các bé có năng khiếu, tố chất để đào tạo chuyên sâu, giúp các con tỏa sáng trên các sân khấu lớn”, Phong chia sẻ.

Không phụ lòng thầy, vào năm nay, hai bạn nhỏ tuổi nhất nhì trong team Wind Warrior do anh lập ra, đã tự tin đăng ký tham gia gameshow lớn nhất trong năm dành cho trẻ em – Super Idol Kids 2021. Đó là thí sinh Bùi Nguyên Gia Bảo (7 tuổi) và Nguyễn Trí Cường (8 tuổi), những cậu bé tài năng và cực đam mê nghệ thuật, đặc biệt là nhảy múa.

Bùi Nguyên Gia Bảo là sao nhí từng góp mặt trong series nổi tiếng Châu Á - BEAST OF ASIAN - Bộ phim thuộc series 5 phim ngắn của Đài truyền hình EBS Hàn Quốc hợp tác với 4 nước Châu Á: Ấn Độ, Mông Cổ, Bhutan, Việt Nam.

Em Bùi Nguyên Gia Bảo là sao nhí đa-zi-năng.

Sinh năm 2014, Gia Bảo (tên ở nhà là Muối Dubai) đến nay đã trở thành sao nhí đa-zi-năng không chỉ ở trường lớp mà còn là niềm tự hào của thiếu nhi Việt Nam. Cậu bé có thể hát rap, bịt mắt đánh đàn piano, diễn xuất, MC nhí, catwalk và đặc biệt rất thích nhảy hip hop.

Nhờ đa tài, Gia Bảo đã liên tiếp giành được giải cao tại các cuộc thi phong cách, thi ảnh và biểu diễn nghệ thuật. Ở trường, Gia Bảo được vinh danh là Vinser sáng tạo, Vinser phong cách…trong nhiều cuộc thi. Cậu bé cũng tham gia nhiều chương trình uy tín, nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) như đóng vai Cuội trong chương trình Tết Trung thu vừa qua, tham gia làm MC nhí trong chương trình “Dạy và học toán tiểu học”, tham gia chương trình Màu hòa bình..

Hát hay, nhảy giỏi, với bảng thành tích siêu "khủng" này, thông tin Gia Bảo ghi danh Super Idol Kids mùa 1 đã khiến các đối thủ cùng trang lứa vô cùng phấn khích nhưng cũng ít nhiều phải "dè chừng".

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Trí Cường (8 tuổi) của team Đặng Đình Phong từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê với bộ môn nhảy hiphop. Cậu bé được nhiều người biết đến khi góp mặt ở các chương trình nghệ thuật được phát sóng trên đài quốc gia.

Em Nguyễn Trí Cường là một trong những gương mặt được nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng".

Nguyễn Trí Cường với nickname Milo chỉ mới 8 tuổi, đã học nhảy hiphop được 3 năm. Vốn có nhạc cảm tốt, cậu bé sở hữu khả năng vũ đạo cực điêu luyện với những động tác nhảy dứt khoát cùng thần thái “không chê vào đâu được”.

Mới 8 tuổi nhưng thí sinh nhí Nguyễn Trí Cường đã tham gia không ít các chương trình lớn và đặc biệt ở đài truyền hình quốc gia, cậu bé tham gia nhảy trong chương trình Tết Hoà Ca Nhí 2021 phát sóng: dịp Tết Tân Sửu phát sóng trên VTV1, VTV3, VTV7,… Cậu bé cũng là một trong những gương mặt được nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng".

Chia sẻ về hai cậu học trò siêu đáng yêu này, thầy Đặng Đình Phong cho hay: “Super Idol Kids là sân chơi lớn, là cơ hội để các con được thể hiện bản thân mình và tỏa sáng, cũng là dịp là các con giao lưu, học hỏi các đối thủ xuất sắc trên khắp cả nước.

Tôi rất mừng vì các con đã dám bơi ra biển lớn. tự tin thể hiện bản thân. Mong rằng những kĩ năng, những tháng ngày khổ luyện vừa qua sẽ giúp các con làm nên chuyện tại sân chơi đẳng cấp này”.

Super Idol Kids là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng nhí ở độ tuổi từ 4 - 15. Nhà sản xuất mong muốn đây là sân chơi lành mạnh, có thể tìm ra những thí sinh nhí, giúp các bé phát triển tài năng thiên bẩm, trở thành những thần tượng trong tương lai mà vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ đúng tuổi.