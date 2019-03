Đang đi xe máy thì bị ngã, người đàn ông bị xe tải tông chết

Trưa 10/3, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, một vụ tai nạn giao thông vừa xảy tối qua khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.

Cụ thể, vào 20h ngày 9/3, một người đàn ông lái xe máy BKS 29E1-23813 đi trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội đi Hà Nam. Đến Km204+600 (xã Minh Cường, Thường Tín), người này ngã ra đường và bị chiếc xe tải đi phía sau lao tới cán chết.

Nhiều người đã đến cầu siêu cho nạn nhân thiệt mạng. (Nguồn: NT)

Sau va chạm, nạn nhân chết tại chỗ, chiếc xe tải rời khỏi hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hồ Hải (SN 1983, trú tại Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội).

"Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế lái xe tải đã đến trình báo tại công an huyện. Hiện vụ việc đã được chuyển sang bên cơ quan điều tra công an huyện xử lý", lãnh đạo Đội CSGT, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho hay.

Ngã ra đường sau va chạm, 2 tài xế xe máy bị ô tô tông chết ở Đồng Nai Vụ va chạm xe máy khiến 2 tài xế ngã ra đường, đúng lúc ô tô chạy phía sau đi tới không kịp xử lý, đã tông chết cả hai.

Va chạm với xe khách và xe tải, 2 người đi xe máy chết thương tâm Hai vụ xe máy va chạm với xe tải và xe khách khiến 2 người chết thương tâm trong một ngày ở TP.HCM và Bình Dương.

Nguyễn Phương