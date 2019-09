Đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ dìm vợ xuống hồ nước ở Tây Ninh

Ngày 23/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã đưa chị M. đi giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, thẩm định hình ảnh, củng cố đầy đủ hồ sơ. Khi đủ cơ sở pháp lý sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Những vụ việc như thế này nếu xử lý không đến nơi đến chốn sẽ tạo hiệu ứng ngược, kích thích cho các vụ bạo hành khác”.

Clip ghi lại cảnh chị M. bị chồng dìm xuống hồ.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh Tây Ninh chiều 20/9, Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh - cho biết, ngay sau sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Tân Châu mời các đương sự liên quan đến lấy lời khai, điều tra đối với ông Phạm Chí Linh, 33 tuổi, sống ở xã Suối Dây, người đã đánh đập và dìm đầu vợ xuống hò nước. Nếu đủ yếu tố phạm tội, công an sẽ khởi tố hình sự.

Như VTC News đã thông tin, tối 13/9, vợ Linh là chị M. cùng con trai 2 tuổi đi ăn hủ tiếu về, chị Linh hỏi con ăn gì nhưng bé trả lời không rõ nên anh ta nghe nhầm thành tên một người đàn ông khác. Ghen tuông, Linh đánh vợ ngã xuống hồ bơi rồi nhảy xuống tiếp tục hành hung, siết cổ, dìm đầu vợ xuống nước.

Sau khi chị M. chạy thoát lên bờ, Linh vẫn tiếp tục đánh vợ trong tiếng gào thét của đứa con nhỏ. Hàng xóm nghe tiếng đã chạy sang can ngăn, đồng thời báo cho người nhà chị M. đến giải cứu.

Clip quay cảnh Linh đánh vợ được đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

SONG NGƯ