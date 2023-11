Đang chở bạn gái dạo phố, nam thanh niên bị nhóm côn đồ rượt chém trọng thương

(VTC News) -

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với Lê Trung Huy (SN 2000) và Dương Ngọc Chiến (SN 2001, cùng trú khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Lê Trung Huy - kẻ dùng dao tự chế chém T. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tối 1/10, anh P.M.T. (SN 1999, trú khối Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) chở bạn gái đi trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (khoảng 5 người, không rõ lai lịch, đi trên 2 xe máy) chặn xe.

T. rồ ga tháo chạy được quãng đường ngắn thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp. Sau đó, một người trong nhóm cầm dao tự chế chém nhiều nhát làm vỡ mũ bảo hiểm, gây thương tích trên vùng đầu của T.

Sau đó, nhóm côn đồ đe dọa, ép chở T. đến kiệt 220 Phan Châu Trinh để tiếp tục đánh. Chỉ khi người dân phát hiện, can ngăn thì nhóm thanh niên này mới bỏ đi.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, T. được chẩn đoán bị thương tích ở vùng đầu (vết thương hở, may nhiều mũi), ngoài ra có nhiều vết sưng bầm ở vùng mặt và trên người.

Tiếp nhận trình báo, Công an TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng tham gia đánh T.

Tại cơ quan công an, Lê Trung Huy khai nhận là người trực tiếp sử dụng dao tự chế để chém anh T. gây thương tích và đã cùng với các đối tượng Dương Ngọc Chiến, Đỗ Ngọc Thi (SN 2003), Đỗ Anh Quân (SN 2002) và Trương Thanh Quốc (SN 2003) đánh T.

Trước mắt, Công an TP Tam Kỳ ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Trung Huy, Dương Ngọc Chiến và đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý các đối tượng Thi, Quốc, Quân.