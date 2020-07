Đang chạy xe máy trên đường, nam thanh niên bị bắn chết

Tối 25/7, Cảnh sát hình sự phối hợp Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An và Công an TP Tân An tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi anh Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang), bị bắn tử vong trên Quốc lộ 1 qua địa bàn TP Tân An.

"Hiện công tác điều tra truy xét đang được khẩn trương thực hiện. Lực lượng chức năng tích cực truy tìm vật chứng liên quan vụ nổ súng", một điều tra viên cho biết.

Tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, anh Liêu chạy xe máy BS: 63B3.088.66 chở Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) hướng từ Tiền Giang qua Long An.

Khi vừa chạy đến đoạn trước quán cơm Yến Nhi (Quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP Tân An), có hai thanh niên đi chung xe máy BS: 59U1-706.97 kè theo sát phía sau.

Đến đoạn vắng, chúng vượt lên áp sát rồi móc súng ra bắn thẳng vào người anh Liêu làm nạn nhân trúng đạn bị thương rất nặng. Khi anh Thành chở đi Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu thì nạn nhân đã chết do vết đạn trúng ngực.

Hiện, Công an đang khẩn trương tìm vỏ đạn để xác định loại súng gây ra cái chết của nạn nhân và truy bắt nghi phạm.