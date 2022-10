Đang cháy lớn tổng kho hàng hóa ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

(VTC News) -

Video: Khói đen bao trùm tổng kho hàng hóa tại Hải Phòng (Nguồn: Beat.vn)

Trưa 3/10, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, tổng kho của một doanh nghiệp thương mại đặt tại địa phương đang bốc cháy dữ dội.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày, tại khu nhà kho rộng khoảng 500m2. Thời điểm hiện tại, ngọn lửa bên trong nhà kho vẫn lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.

Hiện trường vụ cháy tổng kho hàng tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng. (Ảnh cắt từ clip).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện An Dương, Công an TP Hải Phòng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hàng hóa.

Hiện, các lực lượng chức năng nỗ lực phun nước dập lửa và ngăn chặn không để đám cháy lan sang khu vực lân cận.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ hỏa hoạn!