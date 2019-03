Đang bị truy nã, 2 thanh niên tiếp tục đi trộm chó

Ngày 13/3, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Toàn (SN 1991) và Phan Đoàn Đình Nhựt (SN 1988) cùng trú thành phố Huế khi đang chuẩn bị dụng cụ để đi trộm chó.

Nhựt và Toàn (áo sơ mi) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 20/2, Toàn và Nhựt bị Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nhưng Toàn và Nhựt bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28/2, cơ quan công an ra lệnh truy nã Toàn và Nhựt về tội trộm cắp tài sản.

Đến 23h30 ngày 11/3, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, trinh sát hình sự Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ Toàn và Nhựt trong lúc 2 tên này đang chuẩn bị dụng cụ đi ăn trộm chó.

NGUYỄN VƯƠNG