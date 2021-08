Đan Trường tái xuất mờ nhạt

Liên khúc Vầng trăng đêm trôi và Tâm hồn xao động được ê-kíp của Đan Trường phát hành ngày 6/8. Đây là sản phẩm tiếp theo nằm trong dự án Hoa hát - đánh dấu 20 năm ca hát của nam ca sĩ.

Sau 3 ngày, liên khúc này hút gần 150.000 lượt nghe. Đan Trường khiến nhiều khán giả gợi nhớ hình ảnh của anh thời khuấy đảo Vpop gần 20 năm trước. Tuy nhiên, dấu ấn âm nhạc trong Vầng trăng đêm trôi và Tâm hồn xao động không đặc sắc.

Chất lượng không thỏa mãn

Vầng trăng đêm trôi và Tâm hồn xao động là 2 ca khúc nhạc Hoa lời Việt đã quá quen thuộc với khán giả, từng được thể hiện qua nhiều giọng hát. Lần này, Đan Trường làm mới 2 ca khúc theo phong cách acoustic.

Giữ vai trò hòa âm cho bản liên khúc là Tùng Acoustic - được biết đến là tay guitar có đẳng cấp - nhưng chưa để lại quá nhiều dấu ấn trong vai trò sản xuất âm nhạc.

Đan Trường vẫn hoạt động sôi nổi trên thị trường.

Âm nhạc trong bản liên khúc mộc mạc, đúng chất acoustic với 2 nhạc công đứng cạnh Đan Trường. Một người cầm guitar, tạo nên âm thanh xuyên suốt và chủ đạo của 2 ca khúc. Người còn lại cùng lúc xử lý 3 nhạc cụ là cajon, shaker và lá cymbal.

Đan Trường sau hơn 20 năm làm nghề đã là giọng hát vững chuyên môn, kinh nghiệm và có thể truyền tải cảm xúc. Các hòa âm của Tùng Acoustic chủ yếu hướng đến mục tiêu tôn lên chất giọng ca sĩ.

Qua 2 ca khúc, cách Đan Trường nhả chữ, luyến láy và ngân không lẫn vào đâu. Riêng giọng hát của nam ca sĩ sinh năm 1976 vẫn ngọt ngào, kỹ thuật, cảm xúc như xưa. Nhưng tổng thể bản liên khúc, đặc biệt ở cách phối chưa đủ xuất sắc để thật sự phát huy giọng hát Đan Trường.

Ê-kíp Đan Trường tiết lộ mất khoảng 6 tháng để chọn bản phối ưng ý. Tuy nhiên, âm nhạc của bản liên khúc thiếu cao trào, dẫn đến giọng hát Đan Trường trôi qua đều đều, đơn điệu và gây nhàm chán. Bản phối giúp Đan Trường nổi bật, nhưng lại không thật sự ăn nhập với giọng hát.

Sự mờ nhạt của liên khúc mới nhất, cũng tương tự những sản phẩm được Đan Trường trình làng trong năm 2021. Bởi đây là giai đoạn thị trường nhạc Việt bắt đầu tiếp cận xu hướng quốc tế. Một ca khúc hay phải đến từ giọng hát tốt và âm nhạc hiện đại, có chiều sâu.

Đan Trường vẫn là chất giọng tốt, nhưng được hỗ trợ từ nền nhạc chưa đủ hay, nếu không nói là bị cũ.

Khi Đan Trường bắt trend

Ở tuổi 44, Đan Trường vẫn đầy năm lượng trên con đường nghệ thuật. Trong năm 2021, anh phát hành nhiều sản phẩm, tham gia nhiều gameshow và cũng biểu diễn ở một loạt sân khấu. Chỉ khác là Đan Trường hoạt động lặng lẽ, với tầm vóc của một ca sĩ gạo cội, thay vì chạy theo đường đua âm nhạc.

Đan Trường chưa ra mắt ca khúc mới như chờ đợi từ fan. Thay vào đó, anh làm mới các ca khúc nhạc ngoại lời Việt từ thập niên 2000. Trước liên khúc Vầng trăng đêm trôi và Tâm hồn xao động, Đan Trường cùng học trò Trung Quang thể hiện lại ca khúc Sao đổi ngôi, qua bản phối mới cũng từ bàn tay Tùng Acoustic.

Âm nhạc của Đan Trường giờ đây khó bắt tai nghe của khán giả trẻ.

Từ đầu năm 2021, trào lưu nhạc Hoa lời Việt gây sốt trở lại, đặc biệt sau giai đoạn Chỉ là không cùng nhau trở thành hiện tượng. Chính Đan Trường cũng thể hiện bản nhạc Hoa lời Việt - Thiên hạ hữu tình nhân cùng Juky San - từng lên vị trí cao ở top thịnh hành.

Nam ca sĩ tận dụng sức nóng của Thiên hạ hữu tình nhân, tiếp tục phát hành bản nhạc Hoa lời Việt Phi điểu và ve sầu.

Hiệu ứng từ các ca khúc nhạc Hoa lời Việt của Đan Trường từ đầu năm chưa đến mức bùng nổ. Nhưng so với giai đoạn vài năm trước, đây là năm Đan Trường đánh dấu màn trở lại mạnh nhất, các khán giả cũng được chứng kiến "anh Bo" cất giọng thường xuyên hơn.

Liên khúc Vầng trăng đêm trôi và Tâm hồn xao động đi theo trào lưu acoustic đang trỗi dậy mạnh mẽ trên thị trường. Chất liệu này đã len lỏi trong đời sống nhạc Việt nhiều năm trước, một thời được chú ý qua series See Sing Share của Hà Anh Tuấn.

Vài tháng gần đây, acoustic càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Một loạt sản phẩm trong các show acoustic thu hút hàng triệu lượt xem, cho đến vài chục triệu lượt xem. Điển hình như Chỉ là không cùng nhau - ca khúc nhạc Hoa lời Việt của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi - trở thành hiện tượng hồi đầu năm, đến nay hút hơn 80 triệu lượt nghe.

Bản mashup Ngày chưa giông bão và Always Remember Us This Way của Hòa Hinzy - Văn Mai Hương trong một show acoustic khác, hút gần 50 triệu lượt nghe. Bên cạnh đó là nhiều ca khúc làm mới theo phong cách acoustic tạo sức hút mạnh mẽ.

Thành công của những ca khúc acoustic từ đầu năm là sự cộng hưởng của các yếu tố: được thể hiện bởi các tên tuổi đang nổi danh, được đầu tư chỉn chu âm nhạc, với nhiều nhạc cụ cùng nhau kết hợp. Cách hát của các ca sĩ có chất mới, thậm chí phá cách.

Trong khi đó, bản acoustic của Đan Trường ngoại trừ giọng hát đẳng cấp và cảm xúc, thì cách xử lý chưa mới. Âm nhạc được tạo nên từ vài nhạc cụ cơ bản, chưa đủ đặc sắc.

Hiệu ứng kém của liên khúc Vầng trăng đêm trôi và Tâm hồn xao động sau 2 ngày ra mắt đã phản ánh chất lượng của sản phẩm.