Dân tố công an nổ súng bắn người: Công an An Giang nói do trượt chân, cướp cò

Ngày 3/11, Công an tỉnh An Giang chính thức lên tiếng về đoạn clip tố công an tỉnh này nổ súng làm người dân bị thương đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an tỉnh An Giang, thực hiện kế hoạch liên ngành đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, trưa 1/11, tổ liên ngành chống buôn lậu đóng quân tại huyện Tịnh Biên phát hiện và thu giữ 475 cây thuốc lá các loại dưới sàn căn nhà tại khu vực tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.

Một số người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, trong đó có chị Nguyễn Thị Diễm Kỳ (ngụ tại tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên).

Trong quá trình tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một người thuộc lực lượng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đã bị trượt chân làm cướp cò súng bắn đạn cao su và trúng vào cánh tay của chị Diễm Kỳ, gây xây xát nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao trước đoạn clip “tố” Công an An Giang nổ súng làm người dân bị thương, trong đó nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng công an cố tình gây ra vụ việc.

Clip “tố” Công an An Giang nổ súng làm người dân bị thương, lan truyền trên mạng xã hội Facebook

Đoạn clip dài khoảng 2 phút, ghi nhận cảnh clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo đen, tay cầm khẩu súng ngắn và một số cán bộ mặc đồ cảnh sát cơ động bị người dân vây xung quanh. Những người này cho rằng nhóm cảnh sát đã nổ súng bắn một người phụ nữ bị thương ở tay.

Đoạn clip sau đó thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hơn 10 ngàn lượt chia sẻ.