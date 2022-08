Dân thấp thỏm sống trong những căn nhà chờ sập gần ga ngầm Metro Nhổn-ga Hà Nội

Bà Lê Thị Xuân Mai (con gái ông Đa) chia sẻ: "Ban đầu những vết nứt rất nhỏ và ít nhưng về sau khi họ (nhà thầu dự án đường sắt đô thị Hà Nội) đào hầm thi công và phá nhà đền bù cho nhà dân xung quanh thì những vết nứt dần to ra và thêm nhiều vết nứt khác. Lúc đầu họ thừa nhận lỗi là do họ nhưng mới đây họ lại từ chối thẳng thừng, bảo không phải do họ mà do các công trình khác".