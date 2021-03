Dàn sao nhí đình đám của màn ảnh Hàn ngày ấy, giờ ra sao?

Những diễn viên trẻ đình đám hiện nay tại Hàn Quốc từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình, khi họ mới chỉ là những diễn viên nhí. Sau nhiều năm, các diễn viên trưởng thành và được biết đến nhiều hơn với diễn xuất chín muồi và nhan sắc nổi trội.

1. Yoo Seung Ho

Có thể nói, Yoo Seung Ho là một trong những diễn viên có năng khiếu diễn xuất bộc lộ từ nhỏ khi chỉ mới 6 tuổi, anh bén duyên làng giải trí sau khi tham gia một quảng cáo điện thoại di động. Lên 7 tuổi, anh chàng lấn sân sang diễn xuất với một số vai diễn nhỏ trong phim truyền hình. Hai năm sau, Yoo Seung Ho trở thành sao nhí nổi đình nổi đám nhờ diễn xuất ấn tượng trong bộ phim điện ảnh The Way Home. Trong phim, anh đóng vai cậu bé 7 tuổi thường xuyên nổi đóa với bà. Vì sự nổi tiếng khi còn bé, nhiều lần nam diễn viên đối mặt với định kiến không thoát được cái bóng quá lớn của chính mình.

Yoo Seung Ho thử sức hơn với nhiều vai diễn.

Đến năm 2010, Yoo Seung Ho phá vỡ những lời đồn khi xuất hiện với vai trò nam chính trong Master of Study. Sao nam sinh năm 1993 chứng minh thực lực với vai diễn Hwang Baek Hyun đầy nổi loạn. Sau đó, anh có nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Mặt nạ quân chủ, Tôi không phải robot...

Năm 2020, Yoo Seung Ho tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình thuộc thể loại hình sự mang tên Memorist (Hồi ức). Nội dung phim xoay quanh Dong Baek - chàng thanh tra sở hữu năng lực siêu nhiên nhưng bị mất đi ký ức. Anh bất ngờ bị cuốn vào một vụ án mạng ly kỳ và phải kết hợp cùng nàng cảnh sát trưởng Han Sun Mi (Lee Se Young) để tìm ra sự thật. Tác phẩm có rating mở màn khả quan với 3,3% ở tập đầu khi phát sóng trên đài cáp tvN.

Kim Yoo Jung

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Kim Yoo Jung có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề và là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Lên 5 tuổi, Kim Yoo Jung lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim về đề tài chiến tranh DMZ. Trong bộ phim All for love, Kim Yoo Jung tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất bẩm sinh bằng loạt biểu cảm đa dạng.

Năm 2008, Kim Yoo Jung thành công với vai diễn cô tiểu thư xinh xắn, đáng yêu và tốt bụng trong Huyền thoại Iljimae. Vai diễn này đã đem lại cho Kim Yoo Jung giải thưởng Nữ diễn viên trẻ xuất sắc trong lễ trao giải SBS Drama Awards 2008. Vào vai nữ chính Heo Yeon Woo thuở nhỏ trong bộ phim đình đám Mặt trăng ôm mặt trời, Kim Yoo Jung tiếp tục nhận được những lời khen ngợi về khả năng diễn xuất cũng như diện mạo xinh đẹp.

Kim Yoo Jung ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Năm 2016, Kim Yoo Jung thoát khỏi hình ảnh sao nhí với vai nữ chính trong Mây họa ánh trăng. Màn thể hiện của cô và Park Bo Gum được khán giả và giới phê bình đánh giá cao. Riêng sao nữ sinh năm 1999 nhận nhiều giải thưởng về diễn xuất, trong đó có Diễn viên xuất sắc của KBS.

Sau phần tái xuất không mấy bứt phá trong Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, cô chuẩn bị trở lại với bộ phim kinh dị bí ẩn The 8th Night. Gần đây, Yoo Jung được người hâm mộ khen ngày càng gợi cảm, trưởng thành.

Kim So Hyun

Gia nhập làng giải trí từ năm 2006, Kim So Hyun tham gia đóng cameo trong một loạt tác phẩm "ăn khách" như Que Sera, Sera, Children of Heaven, Bread, Love and Dreams, The Moon Embracing The Sun, Rooftop Prince, I Miss You… Lối diễn xuất cuốn hút của cô nàng khiến khán giả vô cùng yêu thích. Lớn lên, cô nàng đảm nhận nhiều bộ phim đình đám như School 2015, Love Alarm, The Tale of Nok Du… và đạt được nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất. Ngôi sao 21 tuổi từng nhận nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Diễn viên mới xuất sắc, Diễn viên chính xuất sắc... của KBS, MBC, SBS.

Kim So Hyun giành được nhiều giải thưởng danh giá tỏng sự nghiệp diễn xuất.

Yeo Jin Goo

Khi còn là diễn viên nhí, Yeo Jin Goo bén duyên với nhiều bộ phim đình đám như: Cuộc đời lớn, Mặt trăng ôm mặt trời, Anh nhớ em (I miss you)… Thông qua diễn xuất tài tình, Yeo Jin Goo được đánh giá là một trong những ngôi sao nhí thành công nhất của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Jin Goo được đáng giá là diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc.

Một năm sau thành công của Mặt trăng ôm mặt trời, Jin Goo trở thành một trong những diễn viên chính trong Hwayi: A Monster Boy. Ngôi sao sinh năm 1997 được khen ngợi vì diễn xuất ngày càng chín chắn. Năm 2019, sao nhí một thời có màn thể hiện bứt phá trong Khách sạn ánh trăng, đóng cặp cùng đàn chị IU. Tên tuổi của nam diễn viên trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Anh cũng đóng chính trong The Crowned Clown trong năm vừa rồi.

Kim Sae Ron

Cùng với những cái tên như Kim So Hyun, Kim Yoo Jung, Kim Sae Ron là một trong các sao nhí nổi bật của điện ảnh xứ kim chi. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi với bộ phim điện ảnh đầu tay A Brand New Life nhưng phải sau bộ phim điện ảnh The Man From Where đóng cùng tiền bối Won Bin, Kim Sae Ron mới được hàng triệu khán giả biết đến. Sau bộ phim trên, cô bé tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Can You Hear My Heart, The Queen's Classroom, Barbie, High School, Manhole,..

Kim Sae Ron sở hữu nhan sác ngọt ngào.

Nhờ tài năng của mình nên cô rất thành công ở mảng điện ảnh dù tuổi đời còn rất trẻ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Sae Ron nhận 1 giải Rồng Xanh cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất vào năm 2014 khi hóa thân thành Sun Do Hee trong A girl at my door, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử Ảnh Hậu Baeksang khi chỉ 14 tuổi.

Cô hai lần được mời tham dự lễ trao giải Cannes vào năm 2009 và 2014 - một vinh dự không phải diễn viên trẻ nào cũng có được. Sau 11 năm, Kim Sae Ron đã tham gia 14 phim truyền hình và 11 phim điện ảnh.

Hiện tại cô đầu quân cho Gold Medalist, công ty chủ quản của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên 20 tuổi thường xuyên đăng tải những bức ảnh đời thường khoe vẻ đẹp ngọt ngào. Từ một cô bé gầy gò, Kim Sae Ron hoàn toàn "lột xác" trở thành mỹ nhân với thân hình gợi cảm không thua kém bất cứ người đẹp nào của giới giải trí Hàn Quốc.