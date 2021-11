Dàn sao 'Harry Potter' sau 20 năm: Kẻ thành sao lẫy lừng, người đi buôn nhà đất

Theo Fox News, chương trình đặc biệt của HBO Max mang tên Return to Hogwarts được phát hành vào đầu tháng 1/2022 để kỷ niệm 20 năm ngày Harry Potter và hòn đá phù thủy lên sóng. Các ngôi sao của loạt phim gồm Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson… cùng đạo diễn Chris Columbus ngồi lại trong cuộc hội ngộ để thảo luận sâu về 8 phần phim.

Thông báo được đưa ra đúng 20 năm kể từ ngày bộ phim đầu tiên ra mắt (16/11). BBC có bài viết về sự nghiệp của các diễn viên từ lúc diễn viên nhí đến ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng năm 12 tuổi, Daniel Radcliffe được nhận xét là có gương mặt giống với miêu tả gốc của nhà văn J.K. Rowling về nhân vật Harry Potter.

Từ bộ phim đầu tiên mang tên Harry Potter và hòn đá phù thủy, diễn viên nhí nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu. Thành công và danh tiếng giúp Daniel Radcliffe được xếp vào danh sách những diễn viên dưới 30 tuổi được trả lương cao nhất.

Ngoài loạt Harry Potter, Radcliffe tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm sân khấu và điện ảnh. Đến hiện tại, vai diễn táo bạo nhất của nam diễn viên là Alan Strang trong West End (2007). Trong phim, tài tử Anh có một số cảnh khỏa thân.

Daniel Radcliffe đóng vai phản diện trong bộ phim The Lost City of D. (Ảnh: Screent Rant)

“Đó là vai diễn đáng kinh ngạc của diễn viên 17 tuổi. Cậu ấy chấp nhận rủi ro lớn”, tài tử Richard E Grant nói về Daniel Radcliffe.

Sau Harry Potter và bảo bối tử thần (2011) - phần cuối cùng của loạt phim, Radcliffe tiếp tục đóng chính trong các bộ phim như The Woman in Black và Kill Your Darlings.

Năm 2015, tài tử Anh được thông báo đóng chính cùng Anne Hathaway và Keanu Reeves trong The Modern Ocean của Shane Carruth. Tuy nhiên, bộ phim vẫn chưa được thực hiện sau 6 năm lên kế hoạch.

Theo BBC, kể từ Harry Potter, Daniel Radcliffe chưa có thêm bộ phim nào thực sự ấn tượng. Ngôi sao 32 tuổi dường như không có duyên với các bộ phim bom tấn. Anh chủ yếu xuất hiện trong các dự án nhỏ lẻ như phim kinh dị Guns Akimbo, Victor Frankenstein và Escape from Pretoria.

Năm 2020, sao nhí đình đám một thời xuất hiện trong sitcom Unbreakable Kimmy Schmidt do Netflix sản xuất. Theo iMDb, nam diễn viên người Anh sắp tới xuất hiện trong The Lost City of D. Tác phẩm hành động, hài có mặt Sandra Bullock và Channing Tatum.

Emma Watson - Hermione Granger

Emma Watson là diễn viên nhỏ tuổi nhất khi nhận vai Hermione Granger trong Harry Potter. Từ cô bé 11 tuổi trong Harry Potter và hòn đá phù thủy, nữ diễn viên hiện là ngôi sao thành công nhất trong dàn diễn viên chính.

Sau loạt phim Harry Potter, sự nghiệp của Emma Watson khởi sắc. Nữ diễn viên được giới phê bình khen ngợi khi xuất hiện trong loạt phim Perks of Being a Wallflower, Little Women và vai Belle trong phiên bản live-action của Người đẹp và Quái vật (2017).

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Emma Watson mô tả bản thân là mọt sách. Nữ diễn viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Đại học Brown, một trong những trường danh giá cao ở Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Interview, sao phim Người đẹp và Quái vật nói cô học đại học để bù đắp đời sống học đường mà bản thân bỏ lỡ trong quá khứ. “Ngày đầu đến trường, mọi người hoàn toàn im lặng và quay lại nhìn tôi vì tôi là người nổi tiếng. Tôi chỉ biết tự nhủ phải ổn”, nữ diễn viên nói.

Emma Watson còn được biết đến là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Cô lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2015 của tạp chí Time vì những đóng góp cho cộng đồng.

Năm 2020, sao phim Harry Potter được bổ nhiệm vào ban giám đốc của tập đoàn Kering - công ty mẹ của loạt nhãn hàng xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs, Celiné…

Tuy ít tham gia diễn xuất, Emma Watson tuyên bố cô không có ý định từ bỏ.

Rupert Grint - Ron Weasley

Rupert Grint được yêu thích khi hóa thân thành nhân vật phù thủy Ron Weasley. Tuy nhiên, từ sau loạt Harry Potter, sự nghiệp của nam diễn viên không có bước tiến mới.

Năm 2011, Rupert Grint xuất hiện trong MV Lego House của Ed Sheeran. Sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên với công chúng. Grint sau đó xuất hiện trong phim điện ảnh Into the White và Moonwalkers, vai chính trong vở kịch sân khấu It Only A Play.

Theo BBC, ngoài những vai diễn không quá ấn tượng, Rupert Grint chủ yếu đầu tư bất động sản. Nam diễn viên hiện có khối tài sản khoảng 32 triệu USD .

Năm 2020, ngôi sao 33 tuổi bất ngờ thông báo lên chức bố. Nam diễn viên được nhiều đồng nghiệp chúc mừng khi đăng ảnh cùng con gái nhỏ.

Sự nghiệp của Tom Felton và Rupert Grint không quá nổi bật sau Harry Potter. (Ảnh: Entertainment Tonight)

Tom Felton - Draco Malfoy

Sau khi đóng vai phù thủy xấu tính Draco Malfoy của trường Hogwarts, sự nghiệp của Tom Felton gắn liền với những vai phản diện. Năm 2011, nam diễn viên đóng vai phản diện Dodge Landon trong bộ phim kinh phí lớn Planet of the Apes.

Sau đó, ngôi sao người Anh xuất hiện nhiều trong các dự án truyền hình. Một số tác phẩm anh tham gia là Murder in the First, The Flash, vai Logan trong loạt phim gốc Origin.

Felton đồng thời dành thời gian cho âm nhạc. Tài tử Anh xuất hiện trong MV Empty Space của James Arthur, phát hành một số sản phẩm riêng, bao gồm EP YoOHoO hồi đầu năm.

Dịp Halloween, Tom Felton từ bỏ nhà Slytherin và hóa thân thành nhân vật Harry Potter. Trước đó, nam diễn viên bật khóc khi xem lại vai diễn của bản thân trong loạt phim nổi tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn của Insider, diễn viên 34 tuổi nói anh chưa từng xem phim dù là một trong những diễn viên chính. Felton dự định xem lại bộ phim sau khi sinh con trai nhưng lại chiều lòng người hâm mộ, xem lại loạt phim trên sóng livestream.

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Theo BBC, Neville Longbottom trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất loạt phim sau khi đóng vai phù thủy nhút nhát Neville Longbottom. Sau bộ phim, ngôi sao người Anh đảm nhận một số vai diễn trên truyền hình, điện ảnh và sân khấu.

Matthew Lewis xuất hiện trong các chương trình của BBC như Happy Valley và Death in Paradise trước khi đóng vai phụ trong bộ phim lãng mạn Me Before You (2016). Ngôi sao 32 tuổi hiện xuất hiện trong All Creatures Great and Small của Channel 5.

BBC cho rằng loạt phim đã tác động tích cực đến cuộc sống của Matthew Lewis. Anh kết hôn với bạn gái Angela Jones năm 2018, người mà nam diễn viên gặp tại sự kiện kỷ niệm loạt phim ở Universal Studios, Orlando, Mỹ.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lewis hiện dẫn chương trình podcast trên Leeds United cùng cựu tiền đạo của câu lạc bộ Jermaine Beckford.