Dàn sao Đức sắp so tài tuyển nữ Việt Nam mạnh cỡ nào?

(VTC News) -

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Đức lúc 23h15 hôm nay 24/6. Đây là cơ hội trải nghiệm hiếm có đối với HLV Mai Đức Chung và các học trò khi họ được đối đầu với đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Đội tuyển Đức luôn nằm trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Sự ổn định của họ trong bóng đá nữ thậm chí còn hơn cả bóng đá nam. Trong suốt 20 năm qua, đội tuyển Đức chỉ duy nhất một lần bị đẩy ra khỏi top 3 (vào tháng 7/2022). Họ thường xuyên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, cũng là vị trí hiện tại.

Lena Oberdorf là một trong những ngôi sao của đội tuyển Đức.

Lực lượng nòng cốt của đội tuyển Đức là các thành viên của Wolfsburg - đội vừa về nhì ở Champions League - và Eintracht Frankfurt. CLB Frankfurt cũng là chủ nhà nơi đội tuyển Việt Nam tập huấn.

Chạm trán đội tuyển Đức ở thời điểm này - giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2023 - đồng nghĩa với việc Thanh Nhã và đồng đội sẽ được so tài với những ngôi sao tốt nhất của đối thủ. Đội tuyển Đức triệu tập lực lượng 31 cầu thủ với đầy đủ những gương mặt sáng giá. Họ chỉ thiếu Dzsenifer Marozsan - ngôi sao của Lyon vừa tuyên bố nghỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia hồi tháng 3.

Trong đó, những cái tên đáng chú ý nhất là Alexandra Popp, Lena Oberdorf, Merle Frohms và Ann-Katrin Berger. Đội trưởng Popp và tiền vệ Oberdorf đều nằm trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng và FIFA The Best. Trong khi đó, Frohms và Berger nằm trong top 5 thủ môn nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2022 (theo kết quả bầu chọn do FIFA tổ chức).

Trong 15 trận đấu gần nhất, đội tuyển Đức giành 11 chiến thắng. Ở 4 trận còn lại, họ hòa Thụy Điển 0-0, thua vối tỉ số 1-2 trước các đội tuyển Anh, Mỹ và Brazil. Trong đó, trận thua đội tuyển Anh là trận chung kết giải vô địch châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Cơ hội chạm trán các đối thủ hàng đầu thế giới hiếm khi đến với đội tuyển nữ Việt Nam. Những đội mạnh nhất châu Á mà Huỳnh Như và đồng đội cũng như các thế hệ đàn chị từng đối đầu là Australia, Nhật Bản. Phải đến khi giành quyền tham dự World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có cơ hội thử sức với các đội bóng thuộc top 5 thế giới.

Cách đây gần một năm, đội tuyển Việt Nam từng thi đấu với đội tuyển Pháp (hạng 5 thế giới) và thua 0-7. Việc thầy trò HLV Mai Đức Chung thất bại với tỉ số cách biệt lớn là điều được dự báo trước, kể cả khi đối thủ không tung ra đội hình mạnh nhất.

Tuy nhiên, những trận thua như vậy cũng mang tới nhiều bài học trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp của các tuyển thủ. Ngoài ra, việc đối đầu với đội tuyển Đức (cộng thêm 2 trận giao hữu tiếp theo với New Zealand và Tây Ban Nha) ở thời điểm này cũng giúp đội tuyển có sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi bước vào World Cup 2023. Đó là giải đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung ở cùng bảng với Mỹ và Hà Lan - đương kim vô địch và đương kim á quân World Cup.

Hàn Phong