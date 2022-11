Dàn sao Dortmund đến Việt Nam, Marco Reus ký tặng CĐV tại sân bay

(VTC News) -

Chuyến chuyên cơ đưa CLB Borussia Dortmund đến Việt Nam muộn hơn dự kiến khoảng 30 phút nhưng điều đó không khiến không khí tại sảnh đến quốc tế sân bay Nội Bài giảm sức nóng, đặc biêt là khi Marco Reus hoàn thành thủ tục và bước ra khỏi khu vực cách ly.

Do vấn đề di chuyển, đội bóng nước Đức đặt chân tới Hà Nội muộn hơn dự kiến. Sau ít phút làm thủ tục nhập cảnh, Giám đốc điều hành CLB Carsten Cramer bước ra sảnh chờ đầu tiên. Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Next Media, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ tịch VFF, Tổng giám đốc Next Media cùng ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký VFF dành tặng bó hoa tươi thắm chào đón ông Carsten và CLB Borussia tới Việt Nam.

Các cổ động viên Dortmund đón đội bóng ở sân bay.

Theo sau ông Carsten là tiền vệ Marco Reus và trung vệ Mats Hummels. Sự xuất hiện của đội trưởng CLB Borussia Dortmund lập tức gây nên sự náo động khắp khu vực sảnh chờ A1. Đáp lại thịnh tình từ người hâm mộ, 2 ngôi sao hàng đầu đội bóng vùng Ruhr vui vẻ ký tặng, chụp hình lưu niệm cho tới khi bước chân lên xe chở đội.

Không chỉ có những người hâm mộ nhiệt thành tại Việt Nam. Có mặt và cùng đón đoàn tại sân bay Nội Bài còn có cả người hâm mộ quốc tế. Dtan Chayada - Chủ tịch Borussia Dortmund fan club tại Thái Lan cùng bạn bè cũng góp mặt để chào đón đội bóng mình hâm mộ.

Marco Reus là tâm điểm thu hút sự chú ý.

Các ngôi sao của Dortmund được tặng những chiếc nón lá ngay khi đặt chân tới Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội bóng Đức sẽ bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam từ trưa nay.

CLB Borussia Dortmund đến Việt Nam với 123 thành viên. Sau khi hoàn tất việc nhập cảnh, đội bóng nước Đức cần khoảng 1 tiếng để sắp xếp hành lý, ổn định và di chuyển về khách sạn. Do số lượng người quá đông, các thành viên của đội bóng này ở tại 4 khách sạn khác nhau tại khu vực nội thành Hà Nội.

Marco Reus và đồng đội có một buổi sáng nghỉ ngơi, hồi phục thể lực trước khi có buổi chiều ngày 29/11 hoạt động với lịch trình dày đặc và kết thúc bằng buổi tập làm quen sân vào lúc 18h trên sân Mỹ Đình. CLB Borussia Dortmund mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi các ngôi sao rèn rũa chuyên môn. Kết thúc buổi tập, các cầu thủ của đội bóng vùng Ruhr sẽ ký tặng, chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ tại khu vực khán đài A.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund diễn ra lúc 19h ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình.