Dân phòng có quyền điều khiển, xử phạt giao thông?

Điều 7 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định, cảnh sát giao thông là lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình…

Đồng thời, Nghị định 27/2010/NĐ-CP cũng quy định trong trường hợp cần thiết, các lực lượng cảnh sát khác (cảnh sát trật tự; phản ứng nhanh; cơ động; cảnh sát bảo vệ; Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) và công an xã, phường, thị trấn được huy động phối hợp với CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, ATGT đường bộ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định trên, việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ được tiến hành trong các trường hợp cần thiết quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2010/NĐ-CP, bao gồm:

- Trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

- Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

- Trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, dân phòng không thuộc các đối tượng được điều động hỗ trợ CSGT kiểm soát trật tự, ATGT đường bộ (điều khiển giao thông, xử phạt, dừng xe người tham gia giao thông…).

Tuy nhiên, đội dân phòng có thể thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú theo quyền hạn của mình khi xảy ra mất trật tự ATGT như giải tán đám đông khi xảy ra tai nạn, xử lý ùn tắc giao thông...