Đàn ông mê nhất đặc điểm cơ thể nào của phụ nữ?

Đôi mắt to

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông thấy đôi mắt to sẽ lôi cuốn và hấp dẫn hơn vì họ xem rằng đôi mắt to đồng nhất với sự nữ tính, sức khỏe, tuổi trẻ và khả năng sinh sản của phụ nữ. Đôi mắt to cũng là dấu hiệu cho thấy người phụ nữ có mức estrogen cao hơn giúp phát triển và duy trì hệ sinh sản. Điều này là vì nội tiết tố nữ estrogen ngăn sự phát triển của xương mặt, khiến đôi mắt to hơn và nổi bật hơn trên khuôn mặt nữ giới.

Giao tiếp bằng mắt cũng là yếu tố thu hút sự chú ý của người khác cực kỳ mạnh mẽ. Khi chúng ta bị thu hút bởi ai đó thì đồng tử (con ngươi mắt) sẽ giãn rộng ra; và điều này tạo nên sự hấp dẫn vì chúng ta thường bị thu hút nhiều hơn với người mà cũng bị hấp dẫn bởi chúng ta. Đôi mắt có thể nói lên nhiều điều, ánh nhìn của bạn có thể làm tăng mức endorphins – chất dẫn truyền thần kinh khiến đàn ông thấy hưng phấn, hạnh phúc.

Đường cong cột sống

Đường cong cột sống cũng là một trong những đặc điểm cơ thể của phụ nữ hấp dẫn đàn ông. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bilkent của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho 300 nam giới xem bức ảnh của nữ giới với đường cong cột sống khác nhau và yêu cầu chọn người phụ nữ họ thấy hấp dẫn nhất. Kết quả, phần lớn đàn ông bị thu hút nhất bởi phụ nữ có đường cong cột sống với độ cong 45,5 độ bởi vì nó làm vòng 3 nổi bật và trông lớn hơn.

Hàm răng trắng và nụ cười tươi

Đây cũng là một trong những đặc điểm cơ thể phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Match Group – công ty sở hữu và điều hành dịch vụ hẹn hò trực tuyến cho thấy, đặc điểm quan trọng nhất mà mọi người tìm kiếm trong buổi hẹn hò đầu tiên là hàm răng.

Trong số 5.500 người trưởng thành độc thân trên 21 tuổi, có 60% nam giới và 71% phụ nữ nói rằng hàm răng là đặc điểm họ quan tâm nhất ở đối phương trong buổi hẹn hò. Các nghiên cứu khác còn khuyến nghị rằng nụ cười đẹp có thể dẫn đến thành công trong các lĩnh vực khác như sự nghiệp của bạn chẳng hạn.

Hàm răng trắng, đẹp là dấu hiệu của sức khỏe và di truyền tốt. Một số người còn cho rằng hàm răng trắng có liên hệ với sự quyến rũ, hấp dẫn. Nghèo đói, ốm yếu, bệnh tật khiến hàm răng bị ố vàng và đương nhiên không hấp dẫn. Thật may là chúng ta có thể cải thiện hàm răng với các dịch vụ làm trắng răng.

Hàm răng trắng sẽ khiến bạn cười nhiều hơn và nụ cười là nét vô cùng hấp dẫn với đàn ông. Nụ cười của phái nữ gửi cho đàn ông tín hiệu rằng cô ấy có tính cách dễ chịu, tích cực, dễ gần. Tuy nhiên, nụ cười tươi mà hàm răng không đẹp thì không mang lại hiệu ứng tương tự.

Tỷ lệ eo - hông từ 0,67 đến 0,80

Một trong những đặc điểm cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông thấy hấp dẫn nhất đó là hông rộng. Tiến sĩ Devendra Singh của Đại học Texas thấy rằng, đàn ông đặc biệt thích phụ nữ có tỷ lệ vòng eo/hông từ 0,67 đến 0,80 vì nó có vẻ lý tưởng cho việc sinh nở và cũng là chỉ số tốt về sức khỏe. Tỷ lệ eo/hông thấp hơn có thể là dấu hiệu không tốt cho việc sinh con, trong khi tỷ lệ cao hơn có thể gây ra các vấn đề sinh sản có liên quan đến thừa cân.

Làn da sáng mịn

Làn da đẹp là một trong số các chỉ số về sức khỏe mà đàn ông tức khắc chú ý khi gặp phụ nữ. Làn da đẹp vốn đã là một nét hấp dẫn nhưng đây cũng là dấu hiệu của khả năng sinh sản tốt. Làn da sáng, mịn màng là dấu hiệu của tuổi trẻ, sức khỏe và cuộc sống tốt. Một phụ nữ có làn da đẹp thể hiện cô ấy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và không lạm dụng các chất kích thích.

Mái tóc dày, khỏe mạnh

Mái tóc đẹp, khỏe mạnh là một trong những đặc điểm cơ thể phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất. Mái tóc dày có liên quan đến sức khỏe, tuổi trẻ và sinh lực. Tóc sẽ mỏng đi khi bạn có tuổi hoặc bạn thiếu chất dinh dưỡng cho mái tóc. Chính vì thế, mái tóc dài, dày và khỏe mạnh là đặc điểm cơ thể ở phụ nữ thu hút đàn ông nhất vì họ liên hệ mái tóc đẹp với sự nữ tính, vẻ đẹp và khả năng sinh sản.