Dân ngoại thành Hà Nội thấp thỏm đi qua đoạn kênh sạt lở, không có lan can

Theo ông Quang, hệ thống kênh mương Đan Hoài chạy qua đoạn Hạ Mộ đã bị xuống cấp khoảng 7 năm nay. Ngoài hệ thống lan can bị sạt lở, nhiều cọc tiêu cũng bị đứt xích, bật gốc. Một số cây cầu bị xuống cấp, không có lan can, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. “Đã có nhiều trường hợp suýt té ngã tại khu vực sạt lở ở bờ kênh khi trời chập choạng tối. Một số người tử vong do đuối nước ở khu vực bờ mương này, cả người lớn và trẻ nhỏ. Quan trọng hơn là khi hệ thống lan can bị sạt lở vẫn chưa được sửa chữa thì nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn tồn tại và không ai dám đảm bảo sẽ không có tai nạn xảy ra”, ông Quang chia sẻ.