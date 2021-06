Dàn 'nam thần' mới hứa hẹn thống trị màn ảnh Hàn Quốc

(VTC News) -

Song Kang

Được truyền cảm hứng từ những vai diễn của Leonardo Di Caprio, Song Kang bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ sớm nhưng phải đến khi tham gia "Love Alarm", tên tuổi của anh mới được chú ý. Cao 1m85, bờ vai rộng cùng nụ cười rạng rỡ, Song Kang nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Song Kang.

Sau thành công vào vai cậu học sinh trung học chìm đắm với tình yêu trong "Love Alarm", Song Kang tiếp tục "lột xác" với nhân vật mạnh mẽ và dũng cảm để chiến đấu với quái vật trong "Sweet Home".

Liên tiếp được nhận đóng chính trong các bộ phim do Netflix sản xuất, Song Kang được "mệnh danh" trở thành "con cưng" của Netflix. Tính đến tháng 6/2021, anh đã đóng vai chính trong ba bộ phim gốc do nền tảng này sản xuất là "Love Alarm 2", "Navillera" và "Nevertheless". Tất cả đều là những bộ phim ăn khách quốc tế, để lại dấu ấn trong lòng khán giả trên toàn thế giới.

Song Kang nên duyên cùng Han So Hee trong bộ phim "Nevertheless".

Đặc biệt bộ phim "Nevertheless" đóng cặp cùng "tiểu tam" Han So Hee của "Thế giới hôn nhân" đang gây sốt màn ảnh nhỏ. Dù mới chỉ chiếu những tập đầu tiên mà khán giả đã gục ngã trước anh chàng "trai hư" chính hiệu cùng ánh mắt vô cùng quyến rũ.

Năm 2021 là một năm bận rộn của Song Kang khi nam diễn viên trẻ tiếp tục được mời tham gia nhiều dự án mới, trong đó có bộ phim "Cruel story of office romance" cùng với Park Min Young. Với tần suất xuất hiện trên màn ảnh dày đặc, SCMP nhận định rằng trong thời gian tới, nam diễn viên vượt qua nhiều đàn anh để trở thành "ông hoàng phim truyền hình Hàn Quốc".

Lee Do Hyun

Lee Do Hyun cũng là cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý. Chỉ trong 3 năm, từ một diễn viên đảm nhận vai phụ, Lee Do Hyun đã vụt sáng trở thành tân binh sáng giá của màn ảnh Hàn Quốc.

Lee Do Hyun.

Xuất hiện lần đầu vào năm 2017 với vai diễn phụ trong phim "Prison Playbook", Lee Do Hyun tham gia nhiều bộ phim. Qua nhiều vai diễn nhưng chỉ đến khi tham gia bộ phim "Hotel Del Luna" (2019) với vai người tình kiếp trước của IU. thì tên tuổi của Lee Do Hyun mới được truyền thông chú ý. Nhân vật Go Chung Myung do anh thủ vai nhận được rất nhiều lời khen bởi ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất khá tốt.

Bước đệm đó đã giúp Lee Do Hyun có vai chính đầu tiên năm 2020 với "Scouting Report". Bộ phim đã giúp anh thắng giải "Diễn viên xuất sắc trong phim ngắn/đặc biệt" tại KBS Drama Awards lần thứ 33. Năm 2020, Lee Do Hyun khi ghi dấu với vai diễn chính truyền hình "18 Again" đầu tiên. Vai diễn ông bố trẻ Hong Dae Young đã mang về cho nam diễn viên trẻ giải thưởng Baeksang đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 2021, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Lee Do Hyun giành giải thưởng Baeksang đầu tiên trong sự nghiệp.

Sức nóng của “18 Again” chưa kịp nguội, Lee Do hyun đã tái xuất với vai chính tiếp theo trong “Sweet Home” của Netflix - một siêu phẩm kinh dị về quái vật đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Top 10 phim truyền hình ăn khách ở Mỹ.

Ngay sau hai tác phẩm trên, Lee Do Hyun tự tin đảm nhận vai diễn đầy nội tâm với câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt trong "Youth of may". Thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, Lee Do Hyun đang khẳng định giá trị của mình với tư cách là một diễn viên thực lực.

Kim Young Dae

Góp mặt trong loạt phim "Penthouse" (Cuộc chiến thượng lưu) với vai Ju Seok Hun - con trai của Ju Dan Te và Shim Su Ryeon, Kim Young Dae trở thành hiện tượng đột phá trong năm qua. Sở hữu vẻ ngoài điển trai giống Kang Dong Won, anh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả khi tham gia diễn xuất trong bộ phim "Special edition of omniscient unrequited love" vào năm 2017. Tên tuổi của nam diễn viên sinh được biết đến rộng rãi khi tham gia bộ phim "Extraordinary you" với vai diễn Oh Nam Joo.

Với vai diễn trong bom tấn truyền hình "Penthouse", Kim Young Dae trở thành hiện tượng màn ảnh.

Thành công của "Penthouse" giúp Young Dae được săn đón ở nhiều dự án tiếp theo. "School 2021" bộ phim học đường từng làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên sẽ là tác phẩm tiếp theo của nam diễn viên sinh năm 1996. Trong phim, Young Dae sẽ đảm nhận vai Jung Young Joo - một học sinh chuyển trường với quá khứ vô cùng bí ẩn, sẽ được bóc tách dần trong các tập phát sóng. Khán giả kỳ vọng Young Dae sẽ thể hiện diễn xuất phong phú hơn.

“Khi tôi đã lựa chọn trở thành một diễn viên, tôi muốn làm tốt công việc và tất cả những gì tôi muốn là phát triển và cải thiện", Young Dae chia sẻ.

Hwang In Yeop

Xuất thân với vai trò người mẫu của công ty Keyeast (trực thuộc SM Entertainment), Hwang In Yeop quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất vào năm 2018 với bộ phim đầu tiên mang tên "Why: The real reason you got kicked by your lover". Sau đó, vao vai Park Dan Ho trong bộ phim cổ trang "Tiểu sử chàng Nokdu", Hwang In Yeop gây ấn tượng trên màn ảnh.

Hwang In Yeop.

Năm 2020, Hwang In Yeop có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi tham gia phim truyền hình được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng “True Beauty" và "18 Again". Với hình ảnh cậu học sinh trung học nghịch ngợm, phong cách, Hwang In Yeop thực sự đã chiếm trọn được trái tim khán giả.

Nói về vai diễn của mình, Hwang In Yeop chia sẻ: “True Beauty” là bộ phim truyền hình rất quý giá đối với tôi. Tôi thực sự biết ơn và hạnh phúc khi được đảm nhận nhân vật tuyệt vời là Han Seo Jun“..

Sắp tới, Hwang In Yeop sẽ đảm nhiệm vai chính trong "Why Oh Soo Jae?" của đài SBS và "The Sound Of Magic" hợp tác với Netflix.

Bae In Hyuk

Tham gia diễn xuất từ năm 2019 Bae In Hyuk sở hữu 4 bộ phim chiếu mạng là "When you love yourself 2", "Triple fling season 2", "Teacher", "Would you like to date me?" và "Kiss scene in Yeonnamdong". Vì đều là dòng phim chiếu mạng và chưa tạo được tiếng vang lớn nên tên tuổi của Bae In Hyuk thời điểm này vẫn còn rất mờ nhạt.

Bae In Hyuk.

Dù vậy, Bae In Hyuk vẫn hoạt động đều đặn và chăm chỉ. Với khả năng diễn xuất ổn định cùng ngoại hình sáng, anh nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn. Năm 2021, nam diễn viên trẻ này đã bật lên với vai diễn trong "My roommate is a Gumiho" và "At a distance spring is green". Bae In Hyuk đang bước những bước đầu tiên tuy chậm nhưng đầy chắc chắn trên con đường diễn xuất của mình. Chắc chắn trong thời gian tới, Bae In Hyuk sẽ khẳng định được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực phim ảnh.

Rowoon (SF9)

Là thành viên nhóm nhạc SF9, Rowoon nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả khi đá chéo sang diễn xuất. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Rowoon từ những vai nhỏ đã dần khẳng định tài năng khi trở thành nam chính vạn người mê. Năm 2017, Rowoon tham gia diễn xuất lần đầu tiên với bộ phim "School 2017". Với "Where stars land", Rowoon lần đầu tiên được đề cử ở hạng mục "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" tại SBS Drama Awards 2018.

Vai diễn chính trong bộ phim "Extraordinary you" là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Rowoon. Là một ca sĩ lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, khán giả cũng rất bất ngờ với khả năng diễn xuất của anh chàng. Sự trở lại của Rowoon trong "She would never know" đầu năm nay cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.