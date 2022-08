Dàn mỹ nam tham gia loạt phim kinh dị mới trên Netflix

Loạt phim kinh dị “Murder DIEary” được xây dựng dựa trên bộ truyện tranh cùng tên, từng đạt giải thưởng năm 2011 trong một cuộc thi sáng tạo nội dung tại Hàn Quốc. Phim xoay quanh câu chuyện về Lee Tang (Choi Woo Shik đóng), từ một sinh viên trở thành kẻ giết người hàng loạt.

Vốn là một sinh viên đại học bình thường, Lee Tang vô tình nhận ra bản thân có thể nhận biết kẻ xấu và dự cảm được tội ác sắp xảy ra. Siêu năng lực biến Lee Tang thành một kẻ sát nhân, khi nam sinh viên này nỗ lực diệt trừ cái ác.

Được yêu thích sau loạt phim "My Liberation Notes", nam diễn viên Son Suk Ku đảm nhận vai cảnh sát điều tra các vụ giết người mà Lee Tang gây ra. Nam diễn viên Lee Hee Joon vào vai một cựu thám tử, cũng đang tự mình truy tìm tung tích của Lee Tang.