Dân Mỹ đi du lịch Giáng sinh trong đại dịch cùng niềm tin 'Chúa không để tôi ốm'

(VTC News) -

Trước thềm Giáng sinh và năm mới, hàng triệu người Mỹ háo hức lên kế hoạch du lịch đón lễ, bỏ ngoài tai lời kêu gọi từ các chuyên gia y tế khuyên mọi người nên ở nhà để ngăn đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng. Họ đưa ra đủ mọi lý do để hợp lý hóa chuyến đi của mình.

Jennifer Brownlee đến từ Bayou La Batre, Alabama, tới sân bay Tampa để bay đến Oregon. Cô chia sẻ mục đích chuyến đi là để thăm người mẹ vừa phẫu thuật cắt một chân. Brownlee nói rằng việc đeo khẩu trang trên máy bay chỉ là để “tôn trọng” những hành khách khác, cô tin vào Chúa và vào hệ thống miễn dịch của mình.

“Mẹ tôi xứng đáng để tôi làm vậy. Bà ấy cần sự giúp đỡ của tôi”, cô Brownlee nói. “Tôi biết Chúa đang phù hộ cho mình. Ngài sẽ không để tôi bị ốm".

Hàng triệu người Mỹ đang đi du lịch giữa đại dịch COVID-19 nhân dịp Giáng sinh. (Ảnh: AP)

Từ ngày 18 đến 22/12, hơn 5 triệu người đã đi qua các điểm kiểm tra an ninh tại sân bay của Mỹ, theo Cục An ninh Vận tải Mỹ. Tuy con số này thấp hơn khoảng 60% so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng lượng hành khách mỗi ngày vẫn lên tới hàng triệu. Hồi tháng 11, lượng hành khách cũng tăng mạnh vào thời điểm trước Lễ Tạ ơn, kéo theo số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao.

Cô Michelle Lopez, phụ tá tại một phòng khám ở Houston, bay đến Norfolk, Virginia, để thăm người bạn trai phục vụ trong Hải quân.

"Tôi không muốn đi, nhưng quá lâu rồi tôi không được gặp anh ấy", cô Lopez cho biết mình và bạn trai đã không gặp mặt trong 5 tháng.

Tuy Lopez đã xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính, nhưng hai chuyến bay của cô đều không có đủ không gian để thực hiện giãn cách xã hội. Một số hành khách trên chuyến bay tháo khẩu trang để ăn uống, và không phải ai cũng sử dụng khăn lau mà hãng hàng không cung cấp để vệ sinh tay vịn và khay.

Trải nghiệm của cô tại sân bay O'Hare của Chicago cũng không dễ chịu hơn, nơi này nóng và chật cứng người. Một số người đeo khẩu trang nhưng lại để lộ mũi, số khác thì chỉ rửa tay qua loa cho xong.

Sau chuyến đi, cô Lopez chỉ phải cách ly 10 ngày tại nhà trước khi trở lại làm việc.

Lượng hành khách tăng mạnh vào thời điểm trước Lễ Tạ ơn kéo theo số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao. (Ảnh: AP)

Bà Joan Crunk và chồng là ông Jim sống tại Grandview, Missouri, đón con gái và con rể tại sân bay thành phố Kansas hôm 22/12. Hai người con từ Savannah, Georgia, tới thăm họ và dự định ở lại chơi tới ngày 2/1. Trước đó, 4 người rất phân vân về chuyến thăm, nhưng đã một năm kể từ lần cuối gia đình họ đoàn tụ.

“Việc này rất khó khăn, và chúng tôi đã lớn tuổi. Chồng tôi năm nay 80 tuổi. Chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ có năm sau”, bà Crunk chia sẻ.

Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams khuyến khích người dân nên ăn mừng ngày lễ tại nhà, nhưng ông nói thêm trong trường hợp không thể làm theo hướng dẫn, mọi người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như đảm bảo thông gió trong nhà.

“Chúng ta không thể để sự mệt mỏi khiến ta đưa ra những quyết định sai lầm trong dịp lễ”, ông Adams kêu gọi.

Theo dự đoán của AAA, sẽ có khoảng 85 triệu người Mỹ đi du lịch từ 23/12 đến ngày 3/1, hầu hết là bằng ô tô. Con số này chỉ bằng 1/3 so với năm 2019, nhưng vẫn là quá lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành.

Hôm 22/12, cô Janeen Pierre cùng gia đình tới sân bay Charlotte, Bắc Carolina, để bay đến Orlando, Florida. Gia đình Pierre có dự định đến Disney du ngoạn nhân dịp Giáng sinh, nhưng đại dịch khiến kế hoạch phải thay đổi. Dù vậy, họ vẫn quyết thực hiện chuyến du lịch.

“Disney đã hoàn trả tất cả tiền cho chúng tôi, nhưng hãng hàng không American Airlines thì không”, cô Pierre giải thích.

Gần lễ Giáng sinh, lượng hành khách mỗi ngày tại Mỹ lên tới hàng triệu. (Ảnh: AP)

Cô Doreen Lindsay, một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân COVID-19 tại San Diego, cũng dự định bay về nhà tại Memphis, Tennessee, để đón lễ cùng con trai.

“Điều này là vì con trai tôi và vì chính tôi. Chúng tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Thằng bé rất hào hứng. Bạn có thể tin được không? Một cậu thanh niên 18 tuổi lại hạnh phúc chỉ vì mẹ về nhà”, cô Lindsay chia sẻ.

Cô cũng cho biết các nhân viên tại bệnh viện dã chiến ở San Diego được cách ly khi họ hoàn thành nhiệm vụ và được xét nghiệm thường xuyên. Trong khoảng thời gian 4 ngày trước khi rời nơi công tác, nhân viên có thể được xét nghiệm tới 4 lần.

Nhắc đến chuyến thăm nhà của mình, Doreen Lindsay nói: "Rủi ro phải xứng đáng với lợi ích đạt được".