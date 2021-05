Dân mạng xót xa hình ảnh em bé mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly

(VTC News) -

Từ tối 16/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh những em bé thân hình nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ vốn dành cho người lớn, đứng, ngồi trên chiếc giường tầng bộ đội đặc trưng của các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 khiến cư dân mạng xúc động. Ai cũng xót xa cho các cháu vì thời tiết nóng nực và điều kiện ở khu cách ly còn hạn chế, đến người lớn còn cảm thấy vất vả, khó chịu.

Hình ảnh các em bé mặc đồ bảo hộ của người lớn được đăng tải trên mạng xã hội.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên cho biết các cháu bé trong loạt ảnh trên đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung cùng với người nhà ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Gia đình các bé vốn là các trường hợp F1, liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Do đội ngũ y tế chưa chuẩn bị được đồ bảo hộ cho trẻ me nên trong quá trình di chuyển tới khu cách ly, các bé buộc phải mặc đồ bảo hộ của người lớn để giữ an toàn.

Sự ngoan ngoãn của các em bé trong ảnh khiến cư dân mạng trào lên sự thương yêu. "Con ngoan quá, nóng như vậy, mặc kín mít như vậy mà vẫn yên lặng, không giãy dụa mè nheo gì cả, càng nhìn càng thương trào nước mắt", "Ôi trông con như chú chim cánh cụt vậy, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, không quấy rồi", "Mong sẽ sớm có đồ bảo hộ kích thước nhỏ dành cho trẻ em, kẻo tội các con quá đi thôi", "Cầu mong con và các cháu nhỏ khác ở mọi khu cách ly trên đát Việt Nam này đều an toàn, tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19"... là những bình luận của cộng đồng mạng.

Kể từ khi bắt đầu đợt dịch COVID-19 thứ 4 (27/4/2021) đến nay, Việt Nam đã phát hiện 1.390 ca mắc mới, trong đó có 1.204 ca trong nước. Tỉnh Điện Biên ghi nhận 17 ca nhiễm COVID-19, riêng tại xã Si Pa Phìn, H.Nậm Pồ có 13 ca.