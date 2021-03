Dân mạng 'thương xót' quý ông được vợ phát phiếu bé ngoan đổi tiền tiêu vặt

(VTC News) -

Theo chia sẻ của anh chồng này trên một diễn đàn đông thành viên, mỗi khi làm việc tốt, anh được vợ phát một phiếu bé ngoan, có cả chữ ký để tránh gian lận. Mỗi phiếu có thể quy đổi thành 100 nghìn đồng, nhận từ vợ.

Anh chàng viết: "Vợ là giáo viên mầm non, tập phiếu bé ngoan có chữ ký của vợ vì sợ tôi làm fake (đồ giả). Mỗi lần tôi làm việc tốt, vợ yêu, vợ quý, vợ phát cho một phiếu. Đến đầu tháng sau tổng hợp xem được bao nhiêu phiếu, quy đổi ra mỗi phiếu là 100 nghìn đồng".

Mỗi phiếu bé ngoan được quy đổi thành 100 nghìn đồng.

Trước đây, người chồng này từng đề xuất được phát một khoản "cứng" để tiêu vặt, nhưng vợ bảo: “Anh phải chăm chỉ, phải tốt bụng, thật thà với em thì em mới phát phiếu bé ngoan cho anh quy đổi thành tiền. Giống kiểu mấy bé em dạy vậy, bé nào ngoan thì mới có thưởng. Anh cũng vậy, anh ngoan sẽ được thưởng nhiều, không ngoan thì sẽ được thưởng ít”.

Sau vài tháng “làm việc tốt”, anh chàng cảm thấy cách này sẽ giúp mình có “thu nhập” ổn hơn. Các việc tốt anh từng làm được liệt kê hàng loạt:

"Vợ tôi hết băng vệ sinh, nhờ tôi đi mua, mua xong về được 2 phiếu.

- Đi mua đồ ăn khi vợ đói được 1 phiếu.

- Thi thoảng mua hoa tặng vợ hay mua bánh ngọt cho vợ ăn thì sẽ nhận 1 - 2 phiếu.

- Đoán được vợ thích ăn gì, được 1 phiếu

- Đưa vợ đi chơi, đón vợ về nhận ngay 1 phiếu".

Thi thoảng làm vợ cười, vợ vui, anh cũng có thêm 100 nghìn đồng cho tháng sau với câu nói: “Đây nhé, thưởng cho bé Hoàng 1 phiếu vì làm cô vui nha”. Tuy nhiên cũng không ít lần, anh gặp phải “sự cố”, ví dụ như vợ vừa phát cho 3 phiếu nhưng lỡ để trong túi quần giặt ướt mất, thế là đành “mất trắng” 300 nghìn đồng.

Anh chàng vui vẻ khép lại câu chuyện của mình: "Mặc dù biết là phải ngoan thì mới được tiêu tiền của mình nhưng có vợ làm giáo viên mầm non cũng vui".

Đoạn hội thoại của cặp vợ chồng trẻ khiến dân mạng thích thú chia sẻ.

Tại diễn đàn mà tác giả đăng tải, bài viết nhận được gần 20 nghìn lượt thể hiện cảm xúc, 2/3 là "ha ha", gần 5.000 bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ. Câu chuyện cũng được share và đăng tải lại trên nhiều diễn đàn, trang cá nhân.

Bên cạnh việc "thả ha ha", nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương xót, cảm cảnh cho anh chàng muốn tiêu tiền của chính mình cũng phải dụng tâm khó nhọc. "Thương bé Hoàng quá đi. Nhưng mà tôi đây cũng khổ không kém gì bé nha, cuối tháng có lương nộp vợ xong phải ngoan hết sức mới được lại quả cho chút tiền tiêu vặt".

“Tôi đang có ý định lấy vợ mà đọc bài này xong thấy hoang mang quá”; "Sinh ra phận đàn ông đã khổ, lấy vợ làm cô giáo mầm non càng khổ hơn"; "Nộp lương cho vợ là nghĩa vụ rồi, tôi tháng nào cũng đi xin tiền do mình làm ra đây"; “Vợ tôi cũng là giáo viên mầm non đấy, vợ mà thấy bài đăng này chắc tôi chung số phận”... là bình luận của nhiều quý ông.

Còn hội chị em thì đua nhau tán thưởng cách làm của chị vợ: “Khi bạn muốn làm cô giáo mầm non nhưng lại phải lấy chồng thì về phát phiếu bé ngoan cho chồng là quá hợp lý”; “Thay vì mỗi tháng xin 1 triệu thì mình thấy phương án này có giá trị lao động cao hơn”; "Như thế này là cho anh chồng một vé về tuổi thơ rồi, cô vợ cao siêu thế", "Mình không phải cô giáo, nhưng mình cũng học cách nào, đi mua một tập phiếu bé ngoan"...

Một số người tỏ ý phê bình cách quản chồng của cô giáo mầm non này: "Quản chồng như một đứa trẻ vậy tưởng là hay ho"; "Anh chồng chắc cảm thấy chán lắm, còn vợ thì cứ phải để ý từng chút, chẳng vui tý nào"...

Dù thực hư chưa rõ nhưng câu chuyện của "bé Hoàng" chạm nỗi niềm của nhiều quý ông cũng như khơi trúng vấn đề của nhiều gia đình nên vẫn tiếp tục nhận được nhiều tương tác.

