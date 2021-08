(VTC News) -

Clip: Người đàn ông xưng 'tao là VTV' định thông chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Ngày 16/8, cộng đồng mạng sôi sục lan truyền clip ghi lại cảnh ồn ào ở chốt kiểm soát dịch bệnh khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) lúc 23h đêm 15/8. Người đàn ông đi xe máy không đeo khẩu trang, không hợp tác khi lực lượng trực chốt kiểm tra, có thái độ, hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng trực chốt, không cung cấp được đầy đủ các giấy tờ theo quy định và bỏ chạy.

Trong toàn bộ quá trình giao tiếp, người này luôn quát mắng sừng sộ, chửi tục, xưng “mày - tao”. Đặc biệt, thái độ ngạo mạn tự xưng là tiến sĩ và câu “tao là VTV đây” của anh ta trong khi bản thân đang vi phạm khiến dân mạng cực kỳ giận dữ.

Người đàn ông tự xưng "Tao là VTV" chỉ tay vào mặt cán bộ trực chốt. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 16/8, Công an huyện Gia Lâm cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông trên, đó là Nguyễn Đức, Giám đốc marketing của công ty Đại Dương Xanh, hiện sống tại Khu đô thị Đặng Xá. Người này được công an xã đưa về trụ sở để làm việc nhưng không chịu hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu; công an phải gọi người vợ đến chứng kiến và chồng đưa về, sáng hôm sau tiếp tục làm việc.

Trên Facebook, vị giám đốc trên bị gọi là “cái tên tối nhất mạng xã hội ngày 16/8”. Nhiều người cho biết câu “Tao là VTV đây” của anh ta khiến họ "dị ứng" vì nhớ đến những kẻ càn quấy, vô pháp vô thiên từng khiến dư luận phẫn nộ trước đây, với câu cửa miệng “Mày có biết tao là ai không?”.

“Đấy là cách nói của những người ảo tưởng rằng mình có vị trí, có quan hệ nên được hưởng đặc quyền đặc lợi, coi thường pháp luật”, một cư dân mạng bình luận.

“Lại thêm một kẻ thừa kiến thức, thiếu văn hóa”, “Tao’ là ai thì cũng phải tuân thủ pháp luật nhé”, “Đang chống dịch như chống giặc mà ông này chống đối người thực thi nhiệm vụ, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch, như vậy là đứng về phía ‘giặc’ COVID rồi”… là các bình luận khác.

Hầu hết cộng đồng mạng đề nghị xử lý nặng người đàn ông trên: “Không đeo khẩu trang, đi xe máy sau khi uống rượu bia, chống đối và xúc phạm người thi hành công vụ…, chừng đó sai phạm là đủ để phạt nặng rồi”, “Dám thách thức pháp luật thì pháp luật phải nghiêm trị”, “Phải xử lý nghiêm, nếu anh ta đúng là tiến sĩ thì càng phải phạt nặng vì học thức cao mà hành xử thiếu văn hóa”…

Bên cạnh sự phẫn nộ dành cho kẻ xưng “Tao và VTV đây”, cư dân mạng cũng dành những lời cảm thông cho các cán bộ trực chốt ở Đặng Xá nói riêng và các lực lượng kiểm soát phòng dịch nói chung: “Các anh ấy đã đêm hôm canh chốt, vất vả lắm rồi mà còn gây khó dễ, làm khổ người ta”, “Các anh đã mệt mỏi lắm rồi, còn gặp những trường hợp như ông ‘Tao là VTV này nữa’, thương các anh quá”, “Không chỉ vất vả đêm hôm, những người trực chốt còn có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 từ những người đi qua đi lại, nhất là những kẻ vô ý thức như ông ‘tao là VTV’ này, cứ xem ông ta nhiều lần cố tình áp sát, dí mặt vào đội trực chốt mà quát mắng, sợ quá”…

Về phía cơ quan chức năng, trả lời VTC News, Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang chỉ đạo lực lượng làm rõ và xử lý nghiêm người đàn ông trên.

