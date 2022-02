Dân mạng 'bóc mẽ' chuyện Son Ye Jin từng tuyên bố không lấy chồng

(VTC News) -

Thông tin cặp đôi Hạ cánh nơi anh - Hyun Bin và Son Ye Jin sắp tổ chức đám cưới khiến các fan phim Hàn cực kỳ phấn khích. Son Ye Jin là một trong những ngọc nữ của showbiz xứ kim chi, một trong những "chị đẹp" được yêu mến nhất. Vì thế, sự muộn mằn về hôn nhân của cô cũng khiến nhiều fan sốt ruột. Năm ngoái, khi công khai chuyện tình yêu với Hyun Bin, cô đã khiến khán giả xúc động, vui mừng vì ở tuổi xấp xỉ tứ tuần mới có tin vui về nhân duyên đôi lứa. Và sự hoan hỉ của họ càng "vỡ òa" khi biết cô sắp kết hôn.

Son Ye Jin không chỉ kết hôn muộn mà còn muộn cả chuyện yêu đương. Cô làm khán giả choáng khi tiết lộ trong chương trình truyền hình You Quiz on the Block do "MC quốc dân" Yoo Jae Suk cầm trịch, rằng người yêu đầu tiên của cô cũng chính là bạn trai hiện tại - vị hôn phu Hyun Bin.

Sự kết hợp của hai ngôi sao lớn được hâm hộ bậc nhất khiến cư dân mạng "điên đảo" lùng sục các thông tin thú vị của họ trong quá khứ, nhất là những phát ngôn về tình yêu và hôn nhân. Và họ đã phát hiện ra Son Ye Jin từng tuyên bố không lấy chồng.

Hyun Bin và Son Ye Jin

“Son Ye Jin đã nói về điều này từ rất lâu trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Khi được hỏi về việc kết hôn, cô trả lời rằng không có tự tin để trở thành một người mẹ, vì vậy cô ấy không có suy nghĩ về việc kết hôn. Nhưng cô lưu ý rằng có thể cân nhắc nếu gặp một người đàn ông tốt, người mà cô cảm thấy có thể kết hôn và chắc chắn về hôn nhân", một người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Mặc dù chuyện "không giữ lời" của chị đẹp bị tiết lộ nhưng điều này càng khiến khán giả ngưỡng mộ sự cẩn thận và trân trọng của cô đối với hôn nhân. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên định không kết hôn nhưng cuối cùng vẫn cưới Hyun Bin, điều này chứng tỏ cô đã gặp đúng với người đàn ông của đời mình.

Phấn khích vì đám cưới sắp đến, người hâm mộ cũng "nhấm nháp" thông điệp tuyên bố kết hôn của hai ngôi sao và xuýt xoa không ngớt vì lời lẽ quá ngọt ngào và đậm chất ngôn tình.

Son Ye Jin viết: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách chia sẻ câu chuyện này vì đây là một chuyện hệ trọng. Tôi đã tìm được người mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình. Đúng… là anh ấy.

Chàng trai gặp cô gái, nhận ra nhau trong đám đông, hứa sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai… Tôi không thể tưởng tượng được! Nó diễn ra rất tự nhiên… Nhưng, đó không phải là định mệnh sao? Chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và được che chở.

Xin hãy chúc mừng cho tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên Và gửi đến những người hâm mộ thân yêu nhất của tôi,Tôi đã nhận được tình yêu vô điều kiện và trong một thời gian dài, tôi nghĩ, không có cách nào để báo đáp.Tôi vô cùng biết ơn các bạn.Tôi cũng xin chúc tất cả các bạn hạnh phúc!".

Còn Hyun Bin bộc bạch: "Xin chào, tôi là Hyun Bin đây. Các bạn có khỏe không? Tôi muốn công bố tin tức này để thông báo với những người hâm mộ đã quan tâm, dành cho tôi tình cảm và sự yêu mến về quyết định quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Một số bạn có thể đoán ra rồi chứ? Đúng vậy. Tôi đã đi đến một quyết định quan trọng, đó là kết hôn. Và tôi đang vô cùng thận trọng khi bước sang giai đoạn mới trong cuộc đời mình.

Tôi sẽ nói lời thề nguyện với cô ấy, người luôn khiến tôi mỉm cười. Hãy cùng nhau bước tiếp trong những ngày sắp tới.

Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy hình ảnh của Jeonghyuk và Seri từ trong phim ra ngoài đời. Chắc rằng các bạn sẽ mừng chúng tôi trong những bước đi đầu tiên này, với tình cảm ấm áp và trìu mến mà các bạn vẫn dành cho chúng tôi bấy lâu nay.

Cho đến ngày chúng ta gặp nhau, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi hy vọng các bạn đều đang hạnh phúc".