Dân khu ‘đất vàng’ xứ Huế hơn 10 năm mới được công nhận quyền sử dụng đất

Ngày 27/9, Công ty TNHH Đầu tư thương maị Minh Linh (Minh Linh Group) - Chủ đầu tư dự án Khu đầu tư Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An (tỉnh Thừa Thiên – Huế) tổ chức lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những khách hàng đầu tiên.

Được biết, dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng trên diện tích hơn 229.255m². Dự án ban đầu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8) làm chủ đầu tư. Dự án được toạ lạc ở vị trí tiềm năng và đắc địa nên vốn được coi như khu "đất vàng" của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc không còn năng lực triển khai dự án khiến nhiều khách hàng của dự án rơi vào cảnh nhiều năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Những khách hàng đầu tiên của dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau hơn 10 năm mòn mỏi chờ đợi. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Trước vấn đề cấp bách này, ngày 16/4/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế bàn giao dự án cho chủ đầu từ mới là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh (Minh Linh Group). Sau hơn 1 năm nhận bàn giao dự án, Minh Linh Group lập tức bắt tay vào giải quyết 3 nút thắt gồm: Thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật; thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và thiết kế lô góc để trình Sở Xây dựng phê duyệt” để hoàn thành các thủ tục và ra được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trao cho cho khách hàng.

Ngày 21/07, UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế ký quyết định cuối cùng để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) tại CV Số 6378/UBND-NĐ. Đây là cơ sở để Minh Linh Group trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 229 khách hàng đầu tiên của dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An.

Anh Nguyễn Đông Anh – Chủ sở hữu lô B31, B32 Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An chia sẻ: “Sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng từ chủ đầu tư cũ, thậm chí nhiều lần hai vợ chồng cũng muốn bán rẻ tài sản vì bao nhiêu vốn liếng đều nằm ở đó. Tuy nhiên, đến hôm nay, khi cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vợ chồng tôi rất vui mừng. Từ đây chúng tôi chính thức trở thành cư dân của Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An”.

“Có thể nói những khách hàng của dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An có một thời gian dài phải sống trong mệt mỏi và lo lắng khi không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm tiếp nhận lại dự án và đồng hành cùng những khách hàng của dự án này, hôm nay, bản thân tôi và tập thể Minh Linh Group rất vui mừng khi những cố gắng, nỗ lực của tập thể công ty đã gặt hái được thành công, mang lại niềm vui cho toàn thể cư dân dự án”, Ông Cao Phạm Tấn Minh – Tông Giám đốc Minh Linh Group phát biểu.