Dân kêu ế 500 tấn bưởi, Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời thế nào?

(VTC News) -

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bưởi da xanh được trồng nhiều ở khu vực Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Mỗi năm hàng trăm tấn bưởi da xanh được bán ra thị trường, chất lượng bưởi da xanh ở Vũng Tàu ngon ngọt không thua kém bưởi da xanh của Bến Tre hay Vĩnh Long.

Hiện một số cơ quan báo chí đưa tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ế khoảng 500 tấn bưởi da xanh chưa tìm được đầu ra, nhiều khả năng sẽ khô, rụng chỉ trong vài tuần tới khiến nông dân trồng bưởi nguy cơ mất trắng.

Lý do bưởi ế vì đợt giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 kéo dài (từ 19/7 đến nay) khiến thương lái không đến mua, lượng bưởi bị tồn đọng cũng vì thế cũng nhiều.

Bưởi da xanh ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào mùa thu hoạch.

Ngày 13/8, trả lời VTC News, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định thông tin trên địa bàn còn tồn đọng 500 tấn bưởi da xanh là chưa chính xác.

Theo ông Cường, bưởi da xanh sản xuất trên địa bàn hiện đang khan hàng.“Có thể ở tỉnh khác đưa về địa phương bán không hết, còn bưởi da xanh do tỉnh sản xuất thì không có hàng mà bán. Thông tin tồn đọng 500 tấn bưởi da xanh là không đúng”, ông Cường nói.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu, luỹ kế sản lượng bưởi tiêu thụ trong tháng 8 là 462 tấn. Riêng ngày 12/8, tiêu thụ được 70 tấn (30 tấn tiêu thụ tại địa phương và 40 tấn tiêu thụ ngoài tỉnh). Dự kiến ngày 13/8, bưởi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh lên tới 100 tấn.

Ngoài bưởi da xanh, Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ các mặt hàng nông sản khác trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Dự kiến ngày 13/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ người dân tiêu thụ 1.142 tấn rau củ quả.

Thống kế của Sở NN&PTNT, ngày 12/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp người dân tiêu thụ 623 tấn rau củ quả. Trong đó, tiêu thụ trong tỉnh 382 tấn, tiêu thụ ngoài tỉnh 241 tấn.

Dự kiến ngày 13/8, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân tiêu thụ 1.142 tấn rau củ quả, trong đó 469 tấn sẽ được tiêu thụ trong tỉnh và 673 tấn tiêu thụ ngoài tỉnh.

Cũng trong ngày 13/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ tiêu thụ giúp người dân 290 tấn thịt bò, trâu và thịt gia cầm.

Các tỉnh tiêu thụ nông sản, thuỷ sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: An Giang, Nghệ An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang, Long An, Bình Dương và TP.HCM.