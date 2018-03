Dẫn hơn 40 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

(VTC News) - Đang trên đường đưa hơn 40 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Thắng bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đang làm rõ việc Phạm Văn Thắng (SN 1971, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), có dấu hiệu tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép.

Đối tượng Phạm Văn Thắng. Ảnh: CA Quảng Bình.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe khách BKS 37B-011.10 đang chạy trên tuyến QL1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), phát hiện khoảng 50 người trên xe đang trên đường ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Lực lượng công an tỉnh thuyết phục trên 40 người trở về địa phương. Đồng thời làm rõ Phạm Văn Thắng có dấu hiệu tổ chức cho 5 người ở các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) xuất khẩu lao động trái phép sang Trung Quốc.

Phạm Văn Thắng khai nhận, năm 2016 và 2017 từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nên nắm được cách thức và lộ trình.

Đầu năm 2018, thấy một số người có nhu cầu, Thắng đứng ra đặt xe đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Trước khi đi, Thắng hướng dẫn mỗi người mang theo 5 - 6 triệu đồng để thanh toán các chi phí cần thiết, không cần mang theo giấy tờ.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Tuấn Linh