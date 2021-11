Dàn học trò nổi tiếng của cố NSND Hoàng Dũng: Việt Anh nghẹn ngào nhớ thầy

Người thầy, người cô luôn đóng vai trò quan trọng trên đường đời, đường nghề của chúng ta. Hơn 30 năm làm người lái đò, NSND Hoàng Dũng đã đào tạo rất nhiều diễn viên có năng lực. Các học trò đều trân quý, thậm chí gọi ông là bố.

Việt Anh

Cách đây 14 năm, Việt Anh tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên của VFC và NSND Hoàng Dũng cũng là thầy chủ nhiệm của anh. Thế nhưng, phải đến Người phán xử, hai thầy trò mới đóng chung cùng với nhau. Đây cũng là vai diễn giúp Việt Anh có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Việt Anh và cố nghệ sĩ Hoàng Dũng.

Việt Anh tâm sự, ngoài đời anh gọi cố NSND Hoàng Dũng là bố. "Suốt 14 năm qua, thầy không chỉ hướng dẫn những kinh nghiệm về diễn xuất mà còn dạy tôi cả cách hành xử trong cuộc sống, lối sống", Việt Anh nhớ lại.

Nhân ngày 20/11, trên trang cá nhân, Việt Anh đã có những chia sẻ cảm động về người thầy đặc biệt của mình.

Việt Anh tri ân cố nghệ sĩ Hoàng Dũng nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Thanh Hương

Khi còn học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nữ diễn viên Thanh Hương cũng là học trò được nghệ sĩ Hoàng Dũng dìu dắt. Trong 3 năm thầy làm chủ nhiệm, Thanh Hương đã được chỉ dạy tận tình. Nữ diễn viên khẳng định, nếu không có thầy Dũng, chắc chắn sẽ không có cô ngày hôm nay.

Thanh Hương chụp cùng thầy chủ nhiệm 3 năm cao đẳng.

"Cả cuộc đời này, tôi mang ơn ông. Tôi coi ông như bố của mình… Ông có cái tâm cái tầm của một người nghệ sĩ, có tình yêu của người bố dành cho các con dù đó không phải là con đẻ", Thanh Hương tâm sự.

Gần đây, nữ diễn viên đã đến viếng mộ thầy.

Thu Quỳnh

Thu Quỳnh từng khẳng định, cô và cố nghệ sĩ Hoàng Dũng không chỉ xem nhau là gia đình trên phim mà ở đời thường cũng gắn bó khăng khít chẳng khác gì người thân. Khi cố nghệ sĩ ra đi đột ngột, nữ diễn viên không nén nổi đau buồn.

Thu Quỳnh khóc nghẹn trong đám tang của cố nghệ sĩ Hoàng Dung.

Thu Quỳnh viết trên trang cá nhân: “Tạm biệt Ba của con, Ông của Be... người đã luôn ân cần, yêu thương mẹ con con. Người đã sẵn sàng dang tay che chở và bao bọc mẹ con con lúc khó khăn nhất! Con cảm ơn Ba... Be yêu ông rất nhiều! Ba ơi, hết đau rồi Ba ạ! Hãy an yên Ba nhé! Hoài bão và đam mê của Ba, chúng con sẽ tiếp bước! Ba yên tâm, những đứa con của Ba trưởng thành rồi ạ!”.

Trọng Lân

Nam diễn viên trẻ Trọng Lân gặp được thầy Dũng sau khi tốt nghiệp cấp 3. Anh cho biết, gia đình không ai theo nghệ thuật, vì vậy gặp được NSND Hoàng Dũng là một cái duyên mở ra cho anh con đường mới, giúp anh có tư duy khác về cuộc sống và con người.

Trọng Lân biết ơn vì đã được gặp thầy Dũng và được thầy dìu dắt.

"Ngày xưa tôi còn đi học, không có tiền tiêu, không có tiền đóng học, thầy đã cho tôi tiền đóng học, thầy bảo: 'Bố cho, lên đóng đi'. Không chỉ riêng mình tôi mà thầy còn cho rất nhiều bạn trong lớp nữa", Trọng Lân nhớ về những kỷ niệm với người thầy đáng kính.