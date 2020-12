Dàn Hoa hậu, Á hậu đua sắc vóc tại đại tiệc thẩm mỹ ở TP.HCM

Dàn khách mời đình đám cùng nâng ly chúc mừng Khai trương Bệnh viện Thẩm mỹ Xuân Hương.

Bệnh viện thẩm mỹ Xuân Hương chính thức khai trương tại 45A Đường 3/2, Phường 11, Quận 10. Tòa nhà 9 tầng với diện tích gần 3000m2 được áp dụng mô hình bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu Châu Á. Trong đó, mỗi tầng sẽ là một chuyên khoa sâu riêng biệt như Thẩm mỹ đại phẫu, Phẫu thuật thẩm mỹ, Răng hàm mặt, Điều trị thẩm mỹ da CNC, Phun thêu thẩm mỹ.

Buổi lễ khai trương có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu showbiz tới tham dự và trải nghiệm dịch vụ như: Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Hoa Hậu Miss World Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Á Hậu Kiều Loan, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Diễn viên Hoàng Xuân, người mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh, diễn viên Mai Thu Huyền, ca sĩ Noo Phước Thịnh, diễn viên Thân Thúy Hà, hoa hậu doanh nhân Vũ Thúy Nga...

Top 3 Hoa hậu Việt Nam rạng rỡ tại sự kiện khai trương.

Chia sẻ tại sự kiện, Hoa hậu Miss World Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh chia sẻ: “Mình thực sự choáng ngợp trước quy mô cũng như sức ảnh hưởng của sự kiện khai trương Bệnh viện Thẩm mỹ Xuân Hương. Chúc chị Xuân Hương cũng như thương hiệu Xuân Hương ngày một phát triển hơn nữa”.

Nhan sắc rạng rỡ của Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Xuân Hương cạnh các người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cũng tại buổi lễ khai trương, Bệnh viện Thẩm mỹ Xuân Hương chính thức ký kết và công bố Đại sứ thương hiệu thẩm mỹ Xuân Hương là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Á hậu Phương Anh chính thức là Đại sứ thương hiệu Hệ thống thẩm mỹ Xuân Hương.

Cho đến nay thương hiệu thẩm mỹ 30 năm Xuân Hương đã là một cái tên quen thuộc với hơn hàng trăm danh mục làm đẹp đã qua kiểm chứng và xét duyệt hoạt động của Bộ Y tế. Đây chính là lý do cơ sở đầu tiên của Xuân Hương tại miền Nam đã thu hút một lượng lớn tín đồ làm đẹp đến trải nghiệm dịch vụ ngay tại ngày khai trương. Không chỉ ở TP.HCM mà có cả những khách hàng từ các tỉnh lân cận đổ về để có cơ hội đăng ký những suất thẩm mỹ, voucher ưu đãi.

Phần bốc thăm trúng thưởng đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả khách mời khi những phần quà giá trị được trao tặng. 1 ca đại phẫu miễn phí, 15 suất phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, 5 suất đưa dưỡng chất làm đầy, 10 suất trẻ hóa da bằng máy công nghệ cao, 10 gift voucher răng 5 triệu, 10 gift voucher da 5 triệu, 20 suất chăm sóc da chuyên nghiệp… Nhiều khách hàng nhận giải thưởng bốc thăm may mắn đã quyết định thực hiện dịch vụ ngay trong ngày cùng các bác sĩ chuyên gia hàng đầu.

Rất nhiều khách hàng quyết định mua gói làm đẹp với giá ưu đãi ngay tại sự kiện khai trương và trải nghiệm công nghệ làm đẹp hàng đầu.

Xuân Hương không ngừng cập nhật hệ thống thiết bị chuyển giao từ EU, Hoa Kỳ được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả để nâng cao hiệu quả thẩm mỹ. Mới đây là những công nghệ thẩm mỹ 4.0 khắc phục mọi vấn đề khó nói nhất của cơ thể như: cấy mỡ vi điểm Self-Shaped, công nghệ hút mỡ nội soi Enzymatic 4.0, công nghệ tái tạo an toàn thành bụng S-Belly 3D, nâng ngực công nghệ EXI II III, thẩm mỹ trẻ hóa tầng sinh môn ReYoung... Đẹp phải đi đôi với an toàn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của hệ thống suốt 30 năm qua.