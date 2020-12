Dàn dựng tai nạn, dùng dao chém gục đối thủ để trả thù cho bạn

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Minh Chiến (SN 1999), Lê Đức Thành (SN 1998, cùng ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba) và Hà Đức Dũng (SN 2000, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, khoảng 9h20 ngày 29/11, anh Nguyễn Xuân T. (SN 1994, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đang điều khiển xe ô tô theo hướng từ xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba đi thị xã Phú Thọ, khi đi đến đường liên thôn, thuộc khu 3 xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ thì 2 nam thanh niên điều khiển xe Wave màu xanh, không BKS đâm từ phía sau. Khi anh T. xuống xe để kiểm tra thì có 2 thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu đi xe mô tô SH màu trắng không có BKS lao đến.

Nam thanh niên ngồi phía sau xe SH nhảy xuống dùng dao phay chém vào đùi sau chân trái khiến anh T. gục ngay tại chỗ, tỷ lệ thương tích 60%. Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các bị can trong vụ án.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã Phú Thọ chuyển hồ sơ vụ án về Cơ quan CSĐT Công an an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra.

Sau 7 ngày truy đuổi, lần theo theo dấu vết trốn chạy của các bị can qua địa bàn các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... vào hồi 20h ngày 13/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã ập vào bắt giữ Chiến cùng đồng bọn khi chúng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 14/12, tổ công tác đã di lý các đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, nghe bạn nói bị người khác hành hung sau khi va chạm giao thông, Ngô Minh Chiến bàn bạc trao đổi với 3 thanh niên khác mang theo dao tìm gặp người đánh bạn mình để trả thù. Tuy nhiên, để che đậy hành vi vi phạm của mình, Chiến và đồng bọn cố tình tạo ra một vụ va chạm giao thông với nạn nhân, sau đó Chiến lấy cớ lao đến chém vào chân trái của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô đề đối với Hà Đức Dũng và đang điều tra làm rõ những người liên quan trong đường dây đánh bạc này.