Dàn DJ quốc tế đổ bộ Việt Nam với đại nhạc hội 'Take me to The Sun 2022'

(VTC News) -

Những đêm nhạc EDM bừng lửa

Mang chủ đề “Bình minh những huyền thoại”, chuỗi đại nhạc hội EDM Take me to the Sun sẽ đưa du khách du ngoạn qua từng vùng đất, kể câu chuyện văn hóa, lịch sử lâu đời và hình ảnh tương lai thịnh vượng của vùng đất ấy, bằng ngôn ngữ của âm nhạc điện tử hiện đại, công nghệ ánh sáng kết hợp với trình diễn pháo hoa rực rỡ cuối mỗi chương trình. Dự kiến chương trình được tổ chức lần lượt tại Hạ Long, Quảng Ninh (ngày 16/7), Đà Nẵng (tháng 8/2022) và Sầm Sơn, Thanh Hóa (tháng 9/2022).

Mỗi đêm nhạc sẽ mang một chủ đề riêng biệt, vừa lồng ghép huyền thoại hình thành những vùng đất đẹp nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam Hạ Long, Đà Nẵng, Sầm Sơn (Thanh Hóa), đồng thời quảng bá hình ảnh những thành phố du lịch năng động, hiện đại đang hồi sinh mạnh mẽ sau 2 năm chịu tác động quá lớn vì dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, show EDM tại thành phố di sản Hạ Long có chủ đề “Huyền thoại rồng thiêng”. Còn tại thành phố đáng sống, đại nhạc hội EDM sẽ có tên gọi “Huyền thoại Cổng thời gian”- lấy cảm hứng từ công trình Cổng thời gian nhuốm màu thần thoại tại Sun World Ba Na Hills. Và nơi xứ Thanh, không gian âm nhạc EDM Take me to the Sun sẽ kể chuyện Huyền thoại Lạc hồng.

Tương ứng với mỗi chủ đề, sân khấu và không gian các sự kiện EDM sẽ được đầu tư quy mô, ấn tượng, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của từng miền đất. Sân khấu EDM Hạ Long sẽ mang hình ảnh Rồng thời Lý quyền uy, dũng mãnh. Còn tại Đà Nẵng, thiết kế sân khấu mang hình Cánh cổng Thời gian giữa trập trùng mây trời, mở ra hành trình phiêu lưu kỳ thú vào xứ sở Người khổng lồ, khám phá những câu chuyện đặc sắc tại 2 vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng.

Sân khấu đêm EDM Sầm Sơn, Thanh Hóa sẽ mang biểu tượng của chim Lạc và Trống đồng Đông Sơn huyền thoại. Và tâm điểm của mỗi thiết kế sân khấu, dù mang hình ảnh biểu tượng gì, cũng sẽ lấy hình ảnh mặt trời rực rỡ làm trung tâm, tượng trưng cho năng lượng sống và sự tỏa sáng, vươn lên mạnh mẽ của những vùng đất huyền thoại.

Và không chỉ ấn tượng với các sân khấu, mỗi đại nhạc hội EDM Take me to the Sun cũng sẽ là một cuộc hội ngộ đầy chất lửa của những nghệ sỹ EDM đình đám trong nước và quốc tế: nhóm Breatha Caloria đứng vị trí thứ 62 trong top 100 DJ nổi tiếng năm 2021; Andy Moor - bộ đôi huyền thoại đã đứng ở vị trí thứ 15 trong top 100 DJ nổi tiếng năm 2019; Audio Tricz - nhóm DJ nổi tiếng ở Châu Âu, “ông hoàng” của dòng nhạc Hardstyle, thể loại được ưa chuộng của EDM; Vanillaz - cặp đôi DJ có nhiều bản hit nổi tiếng khắp toàn cầu.

Và không thể thiếu BLN - tài năng DJ gốc Việt với nhiều tác phẩm có tầm ảnh hưởng đến thế giới EDM đương đại và rất nhiều tên tuổi DJ hàng đầu Việt Nam như Thien Hi, Vinjaz, Silver 7; D.A& Lamar; Double noize, Blackstuff, Linh ku, Mc Goku, DJ Bunnie.

Hành trình làm đẹp những vùng đất bằng nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa

Chuỗi đại nhạc hội EDM Take me to the Sun do Sun Group tài trợ nằm trong chiến dịch truyền cảm hứng du lịch mang tên Sống như ánh mặt trời mà Tập đoàn Sun Group đã và đang triển khai tại nhiều điểm đến trên cả nước, đặc biệt bùng nổ tại các thành phố du lịch hàng đầu như Đà Nẵng, Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hạ Long, và tới đây sẽ là Phú Quốc.

Suốt hai tháng qua, từ khắp các điểm đến nổi tiếng, hành trình Take me to the Sun đã đi qua những vùng đất nổi tiếng mà Sun Group đặt chân đến, thổi bừng sức sống sôi động và rực rỡ của các vùng đất, sau những tháng ngày trầm lắng bởi dịch bệnh.

Ở mỗi vùng đất, hành trình Sống như ánh mặt trời đều đem đến những dấu ấn khác biệt. Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) bùng nổ mỗi đêm cuối tuần với các đêm nghệ thuật Sun Fest mang nhiều chủ đề khác nhau cùng các Lễ hội xe motor độc đáo, Lễ hội Carnival đường phố Sầm Sơn…

Đà Nẵng rộn ràng và náo nhiệt với những đêm diễu hành Carnival rực rỡ sắc màu, quy mô, ấn tượng. Và ngày 9/7, một đại nhạc hội Take me to the Sun quy mô lớn cũng sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong giới showbiz Việt. Trong suốt 2 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8/2022, chuỗi lễ hội Take me to the Sun cũng mang tới cho thành phố sông Hàn nhiều sự kiện lễ hội và show diễn đẳng cấp như Lễ hội B’estival Ẩm thực và Bia, show nghệ thuật Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng tại Sun World Ba Na Hills.

Hạ Long cũng sẽ bừng sức sống với những sự kiện nối tiếp không ngừng như EDM Take me to the Sun diễn ra vào tối ngày 16/7/2022, "Đại nhạc hội Rock & Motor Show" dự kiến diễn ra ngày 06/08/2022, với sự tham dự của những ban nhạc rock nổi tiếng như Bức Tường, Ngũ Cung, Metanon cùng màn diễu hành xe motor phân khối lớn Harley Davidson ấn tượng.

Mang âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa đến mỗi vùng đất, góp phần thổi bừng sức sống hồi sinh ở các điểm đến sau những tháng ngày ảm đạm bởi dịch bệnh, hành trình làm đẹp những vùng đất mà Sun Group miệt mài theo đuổi những năm qua đã không chỉ được hiện thực hóa bằng những công trình chất lượng, đẳng cấp, khác biệt làm nên thương hiệu cho các điểm đến, mà còn được tô màu sống động bởi những sự kiện quy mô, đẳng cấp.

“Dự kiến, từ nay đến hết năm 2022, hành trình làm đẹp những vùng đất với chuỗi sự kiện Take me to the Sun của Sun Group sẽ còn được nối dài, với nhiều chương trình độc đáo tại các điểm đến khác, đặc biệt hấp dẫn sẽ là chuỗi sự kiện tại điểm đến Phú Quốc dịp cuối năm nay”, đại diện Sun Group cho biết.