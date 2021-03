Dàn diễn viên nhí của 'Harry Potter' thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Harry Potter là bộ phim thành công vang dội, trở thành một trong những thương hiệu đắt giá nhất trong điện ảnh. Phần phim cuối cùng mang tên Harry Potter và Bảo bối tử thần 2 sẽ ra mắt năm 2011, khép lại 2 thập kỷ đồng hành với các thế hệ khán giả.

Bộ phim là bước khởi đầu, bước đệm vững chãi cho nhiều diễn viên nhí vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood. Tuy nhiên, vai diễn càng lớn thì cái bóng phải vượt qua càng to. Trong số "phù thủy nhỏ" ngày ấy, có những người “thoát xác” thành công, có người vẫn phải nỗ lực vật lộn để được ghi nhận thực lực.

Daniel Radcliffe

Năm 11 tuổi, Daniel Radcliffe được giao vai Harry Potter trong tập phim đầu tiên chuyển thể từ bộ truyện ăn khách của nữ văn sĩ người Anh J. K. Rowling. Gắn bó với bộ phim này từ năm 2001, Daniel Radcliffe từng khiến khán giả phải xuýt xoa khi hóa thân thành Harry Potter với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt to tròn, giống hệt hình ảnh họ tưởng tượng về nhân vật khi đọc sách.

Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter.

Thành công của bộ phim Harry Potter giúp Daniel Radcliffe nổi danh toàn thế giới và trở thành ngôi sao nhí giàu nhất nước Anh.

Sau chuỗi phim về cậu bé phù thủy, nam diễn viên sinh năm 1989 chuyển sang New York sống và quyết tâm gắn bó với nghiệp diễn. Anh có mặt trong các phim như Horns, Người đàn bà áo đen, Kill your darlings. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng có vẻ Daniel vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn đình đám một thời.

Anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của vai diễn một thời.

Không còn là cậu phù thủy Harry Potter đáng yêu năm nào, Daniel Radcliffe đã có màn “lột xác” ngoại hình khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Từng đường nét trên khuôn mặt anh dần thay đổi theo năm tháng với xương gò má vuông vức cùng đôi mày rậm đầy nam tính. Việc để râu cũng khiến nam diễn viên giảm vẻ điển trai.

Về tình cảm, Daniel Radcliffe hạnh phúc bên ngôi sao nữ Erin Darke. Anh gặp cô trên phim trường Kill Your Darlings năm 2013.

Emma Watson

Emma Watson đảm nhận vai cô bé phù thủy thông minh và đáng yêu Hermione Granger khi chỉ mới 10 tuổi. Với diễn xuất tự nhiên, chân thực cùng nhan sắc nổi bật, vai diễn đã giúp nữ diễn viên trở thành ngôi sao được săn đón nhất thời điểm ấy.

Emma Watson đảm nhận vai cô bé phù thủy thông minh và đáng yêu Hermione Granger.

Sau khi phim Harry Potter tạm đóng máy, Emma quyết theo đuổi việc học đại học mặc dù sự nghiệp nghệ thuật đang cực kỳ thuận lợi. Người đẹp sau đó lấy được bằng cử nhân chuyên ngành Văn học Anh quốc.

Sau vai diễn trong Harry Potter, Emma Watson còn ghi dấu ấn qua loạt phim nổi tiếng như Noah, The Bling Ring, Regression. Không chỉ trưởng thành trong diễn xuất, ngôi sao tóc nâu còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm.

Emma Watson là gương mặt thành công rực rỡ nhất hậu "Harry Potter".

Mới đây, Emma Watson gia nhập ban giám đốc của Kering – tập đoàn thời trang xa xỉ Pháp, là công ty mẹ của các thương hiệu Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen – với vị trí Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững. Nữ diễn viên còn được chọn làm đại sứ thiện chí của Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc và phát động sáng kiến HeForShe nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Tom Felton

Bắt đầu với nghiệp diễn xuất từ năm 8 tuổi nhưng tới năm 2001, cái tên Tom Felton mới được cả thế giới biết đến qua vai Draco Malfoy trong bộ phim Harry Potter.

Tom Felton khắc họa rất thành công chân dung một cậu bé phù thủy độc ác – đối thủ của Harry Potter. Tom gây ấn tượng với hình ảnh bảnh bao, chải chuốt và nham hiểm từ ánh mắt tới nụ cười sắc lạnh.

Tom Felton gây ấn tượng với khán giả bởi vai diễn độc ác trong phim.

Với vai diễn Draco Malfoy, Tom Felton vụt sáng, trở thành một trong những tài năng diễn xuất trẻ. Tuy nhiên, cũng vì thành công sớm, Tom phải đối diện với những áp lực do cái bóng quá lớn của Harry Potter.

Ngoại hình của nam diễn viên có nhiều thay đổi.

Ngoại hình của Tom thay đổi khá nhiều theo thời gian. Khác với các bạn diễn, ở độ tuổi teen vào khoảng năm 2007 – 2009, Tom khiến trái tim hàng triệu fan nữ đập loạn nhịp vì vẻ ngoài điển trai, thư sinh của mình. Tuy nhiên, những năm gần đây, Tom lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở nên già nua, gầy gò và tiều tụy.

Matthew Lewis

Trong phim Harry Potter, vai diễn Neville Longbottom do diễn viên nhí Matthew Lewis đảm nhận. Matthew đã thể hiện chân thực và sống động vai cậu nhóc phù thủy thật thà, hiền lành, có phần ngốc ngếch.

Sau thành công của phim, Lewis trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn yêu thích. Mặc dù sự nghiệp không quá ồn ào, hoành tráng nhưng nam diễn viên không hề mờ nhạt. Anh xuất hiện trong các phim như: The Syndicate, Wasteland, Me before you...

Mathew Lewis có sự nghiệp thành công cùng ngoại hình ngày càng điển trai.

Nam diễn viên gây bất ngờ khi có màn thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Mathew Lewis của hiện tại đã là một tài tử điển trai với đôi mắt xanh cùng nụ cười nhếch mép quyến rũ. Với vóc dáng thon gọn, hàm răng đều tăm tắp, phong cách ăn mặc lịch lãm, “Neville” béo tròn, xấu xí ngày nào nay đã lột xác hoàn toàn.

Rupert Grint

Sinh năm 1988, Rupert Grint đảm nhận vai Ron Weasley trong phim Harry Potter khi mới 13 tuổi. Cậu nhóc Ron tóc đỏ dễ thương với dự thể hiện của Rupert Grint đã in đậm trong tâm trí người xem qua 8 tập phim.

Năm 2011, khi vẫn được công chúng quan tâm, Rupert Grint giải nghệ, không nhận thêm dự án lớn nào. Grint cho biết, anh thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sau hơn 10 năm khoác chiếc áo phù thủy trường Hogwarts. Hai năm sau đó, anh trở lại công việc diễn xuất, tuy nhiên các dự án đều không gây tiếng vang.

Nam diễn viên có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Vài dự án truyền hình đáng kể tên của anh là The ABC Murders của kênh BBC năm 2018 và mới nhất là series Servant của hệ thống truyền hình AppleTV+. Trong bộ phim Servant, anh đóng vai trò nhà sản xuất chính. Anh có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên người Anh Georgia Groome từ năm 2011. Tháng 5/2020, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng ra đời.