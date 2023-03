Dàn diễn viên 'Người thừa kế' đình đám châu Á một thời giờ ra sao?

(VTC News) -

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày The Heirs (Người thừa kế) "đánh chiếm" 2013 với danh hiệu “Phim Hàn được xem nhiều nhất năm”, thế nhưng dàn diễn viên của phim đến giờ vẫn được rất nhiều người yêu thích.

Bộ phim hài lãng mạn kể về cuộc sống của những “cậu ấm, cô chiêu” đang theo học tại trường cấp ba Jeguk, với nhân vật chính là Kim Tan (Lee Min Ho đóng) và Choi Yong Do (Kim Woo Bin). Cả hai cùng đem lòng yêu Cha Eun Sang (Park Shin Hye), người được vào trường bằng học bổng.

Bộ phim ăn khách nhất châu Á vào năm 2013.

Bên cạnh đó là dàn diễn viên phụ toả sáng không kém gì diễn viên chính như Krystal (nhóm f(x)), Kim Ji Won, Kang Minhyuk (nhóm CNBLUE), Kang Ha Neul, Choi Jin Hyuk và Park Hyung Sik.

Dưới đây là cuộc sống và sự nghiệp của họ sau 10 năm

1. Lee Min Ho

Sau vai diễn Kim Tan quá nổi tiếng, nam chính Vườn Sao Băng và The Heirs tiếp tục đóng chính trong nhiều bộ phim khác, như Gangnam Blues, Bounty Hunters, The Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch. Tác phẩm mới nhất do anh đóng chính được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Pachinko tuy không đạt thành tích tốt nhưng đã cho thấy diễn xuất tiến bộ. Sắp tới đây, Lee Min Ho sẽ đóng cặp cùng Gong Hyo Jin trong phim Ask The Stars.

2. Park Shin Hye

Sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên 33 tuổi tiếp tục góp mặt trong những bộ phim đáng nhớ khác như Pinnochio, The Doctors, Memories of Alhambra, The Call, #Alive,... Năm 2022, cô kết hôn với diễn viên Choi Tae Joon và sinh con đầu lòng vào tháng 5/2022.

Hiện tại, Park Shin Hye đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng, dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái và chưa có kế hoạch cụ thể để quay lại màn ảnh.

3. Kim Woo Bin

Sau The Heirs, nam diễn viên 34 tuổi nhận vai liên tục bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng, có thể kể đến như Master (2016), đóng cặp cùng Lee Byung Hun. Năm 2017, anh bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng diễn một thời gian dài. Sau khi chiến thắng căn bệnh ung thư, anh quay trở lại màn ảnh nhỏ hồi năm ngoái với phim Our Blues, đây cũng là bộ phim anh xuất hiện cùng bạn gái lâu năm là Shin Min Ah.

4. Park Hyung Sik

Park Hyung Sik bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên nhóm nhạc ZE:A, ra mắt năm 2010. Anh có vai diễn đầu tiên trong phim I Remember You vào năm 2012. Anh cũng đóng vai phụ trong nhiều phim khác, trước khi nhận vai chính trong phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon vào năm 2017.

Năm 2019, anh góp mặt trong phim điện ảnh đầu tay Juror 8, và được nhận giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải Phê bình Phim Hàn Quốc lần 39. Cũng trong năm này, Park Hyung Sik đi nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 2021. Nam diễn viên tham gia một chương trình truyền hình thực tế In the Soop: Friendcation, và đóng vai chính trong series truyền hình Our Blooming Youth.

5. Kang Ha Neul

Sau The Heirs, Kang Ha Neul còn góp mặt trong nhiều bộ phim lớn khác như Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Midnight Runners, và giành vô số thành công trong When The Camellia Blooms phát sóng hồi 2019. Sắp tới, anh sẽ đóng chính trong phim 30 Ngày, kết hợp cùng nữ diễn viên Jung So Min.

6. Kang Minhyuk

Sau thành công của bộ phim, tay trống của CNBLUE tạm ngừng diễn xuất trong ba năm và trở lại vào năm 2016 với bộ phim Entertainer tuy nhiên không mấy thành công. Năm 2017, anh đóng chính trong phim Hospital Ship, bộ phim đưa về cho anh giải diễn viên xuất sắc hạng mục miniseries tại Lễ trao giải MBC Drama Awards lần 36.

Xuất ngũ năm 2020, giờ anh làm giám khảo trong một chương trình thực tế về âm nhạc, song song với diễn xuất. Ban nhạc CNBLUE gần đây cũng mới kỷ niệm 13 năm thành lập.

7. Kim Ji Won

Sau khi The Heirs kết thúc, cô tiếp nối thành công với bộ phim nổi tiếng Hậu duệ Mặt trời và gần đây nhất là phim Nhật ký tự do của tôi. Cô cũng dự kiến trở lại với vai diễn là một nữ thừa kế chaebol trong một bộ phim dự kiến ra mắt nửa sau 2023.

8. Krystal

Sau The Heirs, nữ idol tiếp tục quay trở lại quảng bá cùng nhóm f(x) tới buổi diễn cuối cùng tại SM TOWN Live 2019. Cô cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim khác, dần dần tiến lên chiếm một vai chính trong phim The Player vào năm 2018. Gần đây nhất, cô đóng chính cùng Kim Jae Wook trong phim Crazy Love.

Rachel Phạm (Tổng hợp)