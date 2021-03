Dàn diễn viên bộ phim đình đám 'Truyền thuyết Jumong' sau 15 năm giờ ra sao?

"Truyền thuyết Jumong" là một trong những bộ phim truyền hình đình đám từng được nhiều khán giả khắp châu Á yêu thích và quan tâm, trong đó có Việt Nam. Bộ phim giúp dàn sao "Truyền thuyết Jumong" ngày càng trở nên nổi tiếng. Sau 15 năm, cuộc sống của các diễn viên có nhiều thay đổi, đặc biệt cặp đôi nhân vật chính Han Hye Jin và Song Il Gook. Họ trở thành những ngôi sao tên tuổi hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc và có cuộc sống viên mãn bên gia đình.

Song Il Gook

Song Il Gook đảm nhận vai Jumong, nhân vật trung tâm phim, chàng hoàng tử bản lĩnh, tài trí và hoàng đế anh minh, thông tuệ. Sau "Truyền thuyết Jumong", Song Il Gook nhận được vô số lời khen từ diễn xuất mạnh mẽ mang phong thái hiếm có của mình. Nhờ đó, anh giành được hai giải thưởng danh giá là Nam diễn viên xuất sắc nhất (2006) và giải Daesang (2006). Liên tiếp trong những năm sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều hơn vào các tác phẩm nổi tiếng với công chúng như: Kẻ môi giới chiến tranh, Vương quốc của gió, Sát thủ hào hoa...

Vai diễn trong phim đã giúp anh giành nhiều giải thưởng lớn.

Song Il Gook còn được nhiều người ngưỡng mộ khi sống hạnh phúc cùng các con sinh ba dễ thương và vợ là thẩm phán. Năm 2014, anh gây sốt toàn châu Á khi cùng ba con tham dự chương trình 'Siêu nhân trở lại'. Nam diễn viên trở thành "Ông bố quốc dân" với phương pháp dạy con khoa học và cách chăm con khéo léo.

Ba cậu con trai của anh cũng trở thành những "cậu bé quốc dân" nổi tiếng khắp Châu Á chẳng kém bố. Dù bộ ba trở thành sao nhí được nhiều người săn đón, anh quyết định rời chương trình vì muốn các con không bị ảnh hưởng bởi hào quang nổi tiếng. Hiện tại anh và gia đình sinh sống tại Pháp.

Gia đình nam tài tử gây sốt bởi có bộ ba đáng yêu.

Han Hye Jin

Han Hye Jin đảm nhận vai So Seo No, tiểu thư quyền quý, thông minh, can đảm, giúp Jumong xây dựng vương quốc mới và trở thành Vương hậu của Jumong. Nữ diễn viên cùng nhan sắc xinh đẹp đã thể hiện thành công sự bản lĩnh của So Seo No, đem về giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc" tại MBC Drama Awards 2006.

Han Hye Jin được yêu mến bởi vai diễn ấn tượng trong phim.

Sau Truyền thuyết Jumong, Han Hye Jin là một trong những cái tên "một bước lên mây" nổi tiếng và được săn đón của làng giải trí xứ Hàn. Tuy rằng sau đó, cô không có tác phẩm nào thành công vang dội như vậy nhưng tên tuổi của Han Hye Jin vẫn luôn được xếp vào hàng những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc. Vai diễn gần đây nhất của cô cũng nhận được nhiều lời khen về diễn xuất.

Năm 2013, Han Hye Jin quyết định lên xe hoa cùng chàng cầu thủ bóng đá điển trai kém 8 tuổi là Ki Sung Yueng. Mối tình của hai người khi đó là đề tài nóng hổi được rất nhiều công chúng quan tâm. 2 năm sau đó, họ đã đón cô con gái đầu lòng xinh xắn và dễ thương.

Từ đó đến nay, Han Hye Jin vẫn thường xuất hiện với những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cô thường chụp những bức hình ngọt ngào bên chồng trẻ và vui vẻ đưa con đi cổ vũ anh thi đấu.

Hiện tại cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Song Ji Hyo

Nữ diễn viên đảm nhận vai Ye So Na, phi tần đầu tiên của Jumong, người dành tình yêu đơn phương nam chính trong đau khổ. Dù là vai phụ không xuất hiện trong nhiều phân cảnh, Song Ji Hyo chiếm trọn tình cảm khán giả nhờ nét đẹp ngọt ngào, diễn xuất linh hoạt thể hiện trọn vẹn vai diễn tiểu thư danh giá, giàu đức hy sinh.

Năm 2010, cô nổi tiếng toàn châu Á với vai trò thành viên chính thức chương trình đình đám 'Running Man'. Phim điện ảnh 'Kẻ xâm nhập' gần đây nhất của nữ diễn viên công chiếu tháng 6/2020 cũng đạt thành công vang dội tại phòng vé.

Song Ji Hyo có sự nghiệp thành công và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Dù được gán ghép với nhiều đồng nghiệp nhưng hiện tại Song Ji Hyo vẫn là mỹ nhân độc thân của làng giải trí xứ Hàn. Trước ngưỡng cửa tuổi 40, cô chia sẻ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại bên chú cún cưng.

Kim Seung Soo

Đảm nhận vai Dae So độc ác, nham hiểm, nam diễn viên đã thể hiện thành công vai diễn mưu mô, sắc lạnh nhưng bi thương vì thất bại sau nửa đời tranh đấu. Phim mang về cho anh giải thưởng "Diễn viên xuất sắc" tại MBC Drama Awards 2006.

Kim Seung Soo hiện vẫn miệt mài tham gia diễn xuất.

Dù có bệ phóng hoàn hảo, ở tuổi 49, Kim Seung Soo chưa thể trở thành sao hạng A. Nam diễn viên thường đảm nhận vai thứ chính và phản diện trong phim Hàn Quốc. Năm 2017, anh tham gia tác phẩm 'Yêu lại tình đầu' và nhận giải "Diễn viên nam xuất sắc" tại KBS Drama Awards 2017. Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn độc thân và đam mê nghiệp diễn.