Dân Đài Loan bay sang Trung Quốc tiêm vaccine bất chấp quan hệ căng thẳng

(VTC News) -

Vaccine trở thành nguồn cơn gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan khi Đài Bắc đang phải gồng mình đối phó với đợt bùng phát dịch mới.

Trong khi hòn đảo này đang tìm cách đẩy mạnh tiêm chủng cho 23,5 triệu dân, Bắc Kinh đề nghị gửi vaccine tới trợ giúp. Nhưng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn từ chối đề nghị vì lo ngại tính an toàn và hiệu quả. Điều này khiến Bắc Kinh giận dữ.

Trong cuộc họp báo mới đây, ông Mã Hiểu Quang - người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định bà Thái đã "phớt lờ thiện chí từ đại lục và chính trị hóa vấn đề thiếu hụt vaccine".

Sau khi từ chối vaccine của Trung Quốc, Đài Loan bắt đầu nhận các lô vaccine từ Mỹ và Nhật Bản. Bắc Kinh vì thế càng tức giận.

Người dân Đài Loan tại một điểm tiêm chủng ở Đài Bắc. (Ảnh: EPA-EFE)

Trung Quốc tới nay không dưới 3 lần kêu gọi giới chức lãnh đạo Đài Bắc '"dỡ bỏ các rào cản nhân tạo" để người dân Đài Loan được sang đại lục tiêm vaccine COVID-19 "hiệu quả cao".

Ông Mao cho biết đã có hơn 62.000 người Đài Loan tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi những người khác làm điều tương tự.

Nhưng một đại lý du lịch sắp xếp nhiều trong số các chuyến đi trên cho biết hầu hết những người này đều là các trường hợp có "kết nối" với địa lục.

Emily Huang là một trong số đó. Huang là người gốc đại lục. Cô sống ở Đài Loan hơn 20 năm và kết hôn với người bản địa. Huang trở về quê nhà Hà Nam ngay sau khi đợt dịch mới bùng phát.

Huang nói cô lo lắng và không muốn chờ đợi thêm.

"Tôi đã tiêm hai liều vaccine trong khi Đài Bắc và Bắc Kinh vẫn đang tranh cãi", Huang nói.

Đài Loan đang phải đối mặt với làn sóng dịch mới bắt đầu bùng phát mạnh từ đầu tháng 5. Đỉnh dịch rơi vào ngày 22/5 và bắt đầu hạ nhiệt từ đó.

Cùng với việc tiếp tục siết chặt các biện pháp chống dịch, Đài Loan tìm cách đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Nhưng hòn đảo này vẫn đang gặp khó trong việc tiếp cận với vaccine.

Theo dữ liệu chính thức, chỉ 0,1% dân số Đài Loan được tiêm 2 liều vaccine COVID-19.

Tính tới hiện tại, Đài Bắc nhận được 3,7 triệu liều vaccine, 2,5 triệu liều từ Mỹ, 1,2 triệu liều từ Nhật Bản. Lithuania cam kết tặng 20.000 liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan. Tỷ phú Quách Đài Minh - nhà sáng lập Foxconn tuyên bố sẽ mua 5 triệu liều vaccine của BioNTech để ủng hộ Đài Bắc.

Các nhà sản xuất thuốc Đài Loan cũng đang nghiên cứu vaccine của riêng mình. 2 trong số này đang trong giai đoạn thử nghiệm 2.

Nhưng với một số người sống tại Đài Loan, họ không muốn chờ đợi thêm.

"Hầu hết những người sẵn sàng tới đại lục là những người đại lục đã kết hôn với người Đài Loan. Do có người thân và bạn bè ở Trung Quốc, họ có thể nhờ những người này giải quyết một số vấn đề và tiết kiệm tiền bằng cách ở lại nhà người thân trong 7 ngày cuối của đợt cách ly", Alice Yang - nhân viên một đại lý du lịch ở Đài Bắc cho biết.

Theo Yang, một bộ phận khác là các doanh nhân Đài Loan.

"Họ phải quay trở lại Trung Quốc đại lục vì công việc kinh doanh của mình. Vì vậy họ sẽ tiêm vaccine bên đó", Yang nói.

Yang cho biết với những người Đài Loan không có liên hệ mật thiết với đại lục, sẽ khó khăn cho họ về mặt tài chính nếu bay sang qua đó để tiêm chủng.

Chi phí là một lý do khiến Tung Chia-hui, một cư dân Đài Bắc không di chuyển tới đại lục để chích ngừa.

"Tôi sẽ không đi trừ khi tất cả chuyến đi của tôi, bao gồm cả vé máy bay, chi phí khách sạn được thanh toán", Tung cho hay.

Trong khi đó, Jonathan Tong - chủ tịch China Foundation, một tổ chức văn hóa ở Đài Bắc khẳng định một lý do lớn khiến người Đài Loan không dùng vaccine của Trung Quốc là do không tin tưởng vào độ an toàn và hiệu quả.

"Nhiều người Đài Loan không tin tưởng vào dữ liệu thử nghiệm do phía Trung Quốc cung cấp mặc dù họ biết vaccine đại lục được WHO phê chuẩn", Tong nói.