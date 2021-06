Dân châu Âu và Mỹ đón kỳ nghỉ hè sau nhiều tháng bị 'khóa chân'

(VTC News) -

Hy vọng về kỳ nghỉ hè trong mơ

Ông Gabriel Stulman vừa mở lại nhà hàng của mình mang tên The Jones tại New York (Mỹ) sau một năm đóng cửa. Mặc dù nhà hàng sẽ phải thực hiện quy định về giãn cách nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đóng cửa. “Tôi rất mừng và lạc quan”, ông Stulman nói với tờ Wall Street Journal.

Theo thống kê từ nền tảng đặt bàn trực tuyến OpenTable, số lượng đặt bàn tại các nhà hàng trên toàn nước Mỹ đã đạt mức 100% so với hồi năm 2019.

Các hoạt động văn hóa cũng bắt đầu trở lại phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Dàn nhạc San Francisco đã mở buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên trong năm nay, còn dàn nhạc Kansas City lên kế hoạch trình diễn lại vào cuối tháng này.

Tại châu Âu, người dân cũng vui mừng không kém khi trường học, cửa hàng và các bãi biển mở cửa trở lại. Người dân Tây Ban Nha đã đổ ra đường nhảy múa kêu vang “tự do” khi lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ. Ireland bỏ lệnh cấm đi lại trong nước và dần cho phép các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa. Người dân Đức chúc mừng nhau sau khi nước này tuyên bố làn sóng lây nhiễm thứ 3 đã được kiểm soát.

Liên minh châu Âu đã chính thức chấp thuận mở lại cửa biên giới cho du khách đã được tiêm vắc xin hoặc du khách từ những quốc gia an toàn, đem lại tia hy vọng cho người dân châu Âu về một kỳ nghỉ hè trong mơ bên bãi biển Địa Trung Hải sau một năm “chôn chân” trong nhà.

Du lịch, hàng không phục hồi

Trong hàng dài người xếp hàng tại sân bay Gatwick (London, Anh), vợ chồng bà Keith và ông Janice Tomsett nóng lòng với chuyến bay đến đảo Madeira xinh đẹp của Bồ Đào Nha cho kỳ nghỉ mùa hè. “Sau 15 tháng bị khóa chân, chuyến đi hôm nay thật tuyệt vời!”, ông Tomsett nói.

Cầu Tháp ở London (Anh) sẽ nhộn nhịp trở lại khi cuộc sống người dân Anh trở lại bình thường (ảnh: Đức Minh)

Chị Amanda Brown cũng rất háo hức đợi bay từ London tới Faro (Bồ Đào Nha) để gặp bạn trai. Hai người đã xa nhau 8 tháng và chị phải hủy bay 6 lần vì tình hình dịch. Chị gọi chuyến đi này là “không thể chờ đợi”. “Tôi rất phấn khích. Đêm qua tôi không ngủ. Thật tuyệt khi thấy mọi thứ trở lại bình thường”, Amanda chia sẻ.

Câu chuyện trên được tờ The Sun ghi tại sân bay Gatwich khi chính sách mở cửa du lịch hè của Anh có hiệu lực. Người dân Anh có thể tới những điểm du lịch trong danh sách an toàn mà không phải cách ly khi quay trở về. Sự mở cửa này đã góp phần giúp các sân bay Anh đông đúc hơn trong những ngày qua.

Tại Hy Lạp, khách du lịch bắt đầu quay trở lại nước này sau khi biên giới được mở cửa. “Người dân đang rất lạc quan, số lượng đặt phòng đã tăng lên nhiều trong vòng hai tuần rồi. Mùa du lịch sẽ quay trở lại sớm thôi”, ông Dimitris Lianos, thị trưởng đảo Naxos (Hy Lạp) nói với AP.

Một điểm tham quan tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) dự báo sẽ đón trở lại nhiều du khách sau khi lệnh cấm đi lại được gỡ bỏ (ảnh: Đức Minh)

Các sân bay trên toàn nước Mỹ cũng đã đông đúc trở lại sau khi ngành du lịch phục hồi từ tháng 3/2021. Dữ liệu của Southwest Airlines cho thấy lượng vé đặt trước cho kỳ nghỉ hè khá cao. Nếu tình hình tiếp tục khả quan, trong tháng 6 này, hãng có thể chạm mốc số chuyến bay đã thực hiện cùng kỳ năm 2019 – thời điểm chưa có dịch. Với American Airlines, đến cuối tháng 4/2021, lượng vé đặt hằng ngày đã trở về mức năm 2019, dù chưa tính vé bay quốc tế. Vasu Raja, Giám đốc doanh thu của American Airlines, cho biết: “Vào những ngày nghỉ hay dịp lễ cao điểm, nhu cầu bay lớn hơn nhiều so với nguồn cung”.

Việc người dân các nước lạc quan trở lại cuộc sống bình thường cho thấy dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Trong thời gian không xa, tùy theo tốc độ tiêm chủng vắc xin của các nước, COVID-19 sẽ bị đẩy lùi và mọi hoạt động của nền kinh tế giới sẽ hồi phục và phát triển mạnh mẽ.