Dàn cảnh bắt cóc trên cao tốc, cướp 35 tỷ đồng: Đề nghị truy tố 16 bị can

Ngày 5/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, Cục vừa ra kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 16 bị can gồm: Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng, Mai Xuân Phốt (cùng trú tại TP Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (trú tại Đắk Lắk) Trịnh Tuấn Anh; Trương Chí Hải; Bùi Quang Chung (SN 1996), Nguyễn Anh Tuấn (cùng trú tại TP HCM) và 8 bị can khác về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận đơn của anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, trú tại quận 2, TP.HCM) trình báo về việc bị một nhóm người dàn cảnh va chạm giao thông. Sau đó nhóm này cướp số tiền ảo gồm: 105.639.624 đồng TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), 19.333.059 BTT (Bittorent), 15 ETH (Ethereum) có trị giá tương đương 35 tỷ đồng…

Các bị can trong vụ án.

Vào cuộc điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp với Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Bùi Quang Chung, Mai Xuân Phốt…

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận Hồ Ngọc Tài quen anh Lê Đức Nguyên vào năm 2016 do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết đồng tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans… và bị thua lỗ hết.

Trong quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng (cũng là người đầu tư tiền ảo Bitcoin) và cũng bị thua lỗ. Cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Nguyên nên Tài rủ Hoàng cùng đi tìm anh Nguyên để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất nhưng Nguyên từ chối không gặp.

Cuối tháng 4/2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của nạn nhân với giá 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tài gọi điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) đề nghị giúp tìm Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu lấy lại được.

Ngày 12/5, nhóm bị can phát hiện anh Nguyên điều khiển xe ôtô hướng về chung cư khu nhà ở, Tài và đồng bọn đi theo dàn dựng tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Nguyên cho xe lùi lại và lách xe chạy được.

Khoảng 12h15 ngày 17/5/2020, Phốt phát hiện anh Nguyên cùng người thân di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM nên báo cho nhóm của Tài mai phục. Trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhóm đối tượng lái xe ôtô chạy theo, tông vào phần đuôi bên phải xe ô tô của anh Nguyên.

Tiếp đó, một xe khác cũng chặn xe nạn nhân, để nhóm đối tượng xuống xe nhanh chóng tiếp cận anh Nguyên. Khi đó, các bị can khống chế đẩy Nguyên và Hiếu (người đi cùng xe Nguyên) vào băng ghế sau xe ô tô, đồng thời kéo chị Vũ Thị Hồng X. (vợ Nguyên) và con gái sang xe ô tô của bọn chúng, dùng ốm kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích chị X.

Tại xe ô tô của Nguyên, các đối tượng dí súng vào đầu Nguyên, Hiếu yêu cầu ngồi im, nếu không sẽ bắn, đồng thời cởi áo sơmi đang mặc chụp lên đầu 2 nạn nhân, trói tay bằng băng keo, thun y tế. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe ôtô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây, Hoàng lấy điện thoại của Nguyên bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của Nguyên…

Tài sử dụng điện thoại của Nguyên chuyển từ ví điện tử của nạn nhân ứng dụng TronLink sang ví điện tử của Tài số tiền ảo gồm: 105.639.624 đồng TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), 19.333.059 BTT (Bittorent)... Ngoài ra, Tài và Hoàng, còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho Lê Đức Nhất (anh trai Nguyên) chuyển 1.000 Bitcoin. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Nguyên la hét, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên Nhất nói không có tiền Bitcoin để chuyển. Tài tiếp tục chuyển thêm hơn 103.712.345 TRX từ ví N1 của Nguyên vào ví T1 của Tài.

Nhóm đối tượng điều khiển 2 xe ôtô chở các nạn nhân về đến phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2 thì dừng lại và đưa 2 mẹ con chị X. về lại xe của gia đình. Trước khi bỏ lại xe ôtô cùng gia đình Nguyên, các đối tượng đã chiếm đoạt 1 camera hành trình, 3 điện thoại di động…

Cảnh sát xác định tổng số tiền Tài và đồng bọn đã chuyển đổi từ Bitcoin sang tiền Việt Nam là 18,88 tỉ đồng; còn lại khoảng 80 Bitcoin các đối tượng vẫn đang cất trữ trong ví điện tử. Số tiền chiếm đoạt được Tài chia cho đồng bọn, còn lại 5,331 tỷ đồng Tài sử dụng chi tiêu cá nhân.