Đám cưới Khánh Thi và Phan Hiển được tổ chức ngày 22/12

(VTC News) -

Ngày 13/11, kiện tướng dance sport Chí Anh khoe ảnh thiệp cưới của Khánh Thi - Phan Hiển cùng dòng chú thích “Đợi hơi lâu, nhưng vẫn kịp. Chúc mừng hai bạn”. Một số bạn bè khác của cô dâu chú rể cũng vui mừng khoe việc nhận được thiệp cưới. Tấm thiệp được thiết kế đơn giản với bức ảnh cô dâu chú rể chụp tại Paris, Pháp.

Hôn lễ của Khánh Thi - Phan Hiển sẽ diễn ra ngày 22/12 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM.

Chí Anh khoe thiệp mời đám cưới của Khánh Thi, Phan Hiển.

Đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển sẽ được tổ chức trước Noel 2 ngày.

Khánh Thi - Phan Hiển đã gắn bó 13 năm và có hai nhóc tỳ đáng yêu: Kubi, Anna. Từng gặp nhiều sóng gió dư luận khi công khai tình cảm do khoảng cách tuổi tác nhưng cặp đôi ngày càng bền chặt, hạnh phúc. Đám cưới của họ được người hâm mộ từ lâu nhưng phải đến giữa năm nay, tin họ sẽ kết hôn mới được người trong cuộc công bố.

Chia sẻ về kế hoạch tổ chức hôn lễ, Khánh Thi từng tiết lộ, mọi việc sẽ do ông xã Phan Hiển quyết định, cô không can thiệp nhưng mong rằng anh sẽ tạo bất ngờ cho mình. Từ lịch trình thử váy cưới, chọn ngày cưới, lên danh sách khách mời, cho tới kịch bản chương trình hôn lễ đều do Phan Hiển lên kế hoạch.

Nam kiện tướng nói rằng, đám cưới của hai người sẽ không "hoành tráng" mà sẽ theo một phong cách đặc biệt khác, vì tính anh không thích phô trương. Đồng tình với quan điểm của chồng, Khánh Thi cũng chia sẻ rằng, cô không thích tổ chức đám cưới theo kiểu mời bàn bè đến chụp ảnh, ăn uống rồi gửi tiền mừng như thông thường.

"Nếu đám cưới theo kiểu mời bạn bè đến chụp hình, ăn uống, gửi phong bì chúc mừng thì tôi không thích điều đó. Tôi muốn làm cái gì khác như vậy. Trong thời gian tới bạn bè sẽ biết", Khánh Thi nói.