Đám cưới cặp đôi 'Hạ cánh nơi anh' sẽ được tổ chức riêng tư

Theo tin tức đăng tối 10/2 bởi tờ Xports News, lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào tháng 3 tại Seoul. Hai ngôi sao đang chuẩn bị các công đoạn và tìm địa điểm tổ chức lễ cưới. Sự kiện sẽ được tổ chức riêng tư, không cho truyền thông tác nghiệp, tương tự hôn lễ của Bi Rain và Kim Tae Hee.

Công ty quản lý của Hyun Bin là VAST Entertainment xác nhận thông tin. Công ty cho biết: "Hai nghệ sĩ đang có kế hoạch tổ chức đám cưới ở Seoul vào tháng 3. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi mong mọi người thông cảm rằng buổi lễ được tổ chức riêng tư. Đây cũng là mong muốn của hai nghệ sĩ. Họ hy vọng có thể tổ chức buổi lễ ấm cúng, nhẹ nhàng với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết”.

Đại diện của Hyun Bin tiếp tục: "Chúng tôi hy vọng công chúng có thể dành lời chúc phúc và ủng hộ hai người. Họ đã có những quyết định quý giá trong cuộc đời”.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với Star News Son Ye Jin gần đây hoàn thành quá trình quay những tập đầu tiên của bộ phim Thirty, Nine phát trên kênh JTBC. Hyun Bin cũng chuẩn bị quay phim mới vào nửa cuối năm nay. Do đó, hai nghệ sĩ quyết định kết hôn vào tháng 3 để tận hưởng cuộc sống tân hôn thoải mái, nhàn nhã mà không vướng bận công việc. Người này cũng khẳng định với tờ Star News Son Ye Jin chưa có thai.

Chiều 10/1, Son Ye Jin và Hyun Bin cùng thông báo chuyện kết hôn. Son Ye Jin tâm sự cô muốn dành phần đời còn lại bên tài tử sinh năm 1982. Trong khi đó, Hyun Bin viết: "Tôi đã đưa ra quyết định quan trọng là kết hôn và đang cẩn thận bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Chúng tôi sẽ đi qua những ngày còn lại cùng nhau. Tôi hy vọng các bạn ủng hộ chúng tôi".

Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau thông qua bộ phim The Negotiation, sau đó tiếp tục hợp tác trong dự án truyền hình của tvN Crash Landing on You. Họ công bố chuyện hẹn hò vào tháng 1/2021.