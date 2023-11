Đắm chìm trong nét độc đáo của ẩm thực Hàn Quốc tại Korean Gastronomy Week 2023

(VTC News) -

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc là sự kiện được tổ chức thường niên tại Hà Nội với mục đích đem văn hóa ẩm thực Hàn Quốc đến gần với bạn bè quốc tế. Tiếp nối thành công của 3 mùa trước, Korean Gastronomy Week 2023 chính thức trở lại với chủ đề Autumn Forest, khai thác và tạo nên những món ăn độc đáo từ các nguyên liệu đặc trưng của núi rừng Hàn Quốc.

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2023 với nhiều hoạt động thú vị.

Buổi lễ khai mạc của sự kiện vào ngày 30/11/2023 có sự góp mặt của ông Choi Young-sam - Đại sứ của Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Min-cheol - Giám đốc Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc tại ASEAN và đại diện cấp cao từ InterContinental Hanoi Landmark72.

Đây là sự kiện nhằm quảng bá các sản phẩm nông lâm sản Hàn Quốc tới người tiêu dùng thông qua việc giới thiệu menu đặc biệt từ đầu bếp 2-sao Michelin. Nhằm mang tới trải nghiệm văn hóa - ẩm thực trọn vẹn, thực khách sẽ được đắm chìm vào không gian nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc. Các nghệ nhân đến từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ mang đến một bữa tiệc “nếm-nghe-nhìn” đúng nghĩa khi kết hợp ẩm thực cùng âm nhạc cổ truyền Hàn Quốc.

Các sản phẩm lâm sản xuất hiện trong nhiều món ăn đặc trưng của Hàn Quốc.

Ông Choi Young-sam - Đại sứ của Hàn Quốc tại Việt Nam vui mừng bày tỏ tại sự kiện: “Những người tham gia sự kiện ngày hôm nay sẽ góp phần quảng bá ẩm thực Hàn Quốc đến người dân Việt Nam, nhằm thúc đẩy thương mại, tăng cường trao đổi văn hóa giữa 2 quốc gia. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cùng nhau thực hiện được điều này”.

Đầu bếp sáng lập nhà hàng SOIGNÉ Seoul - Chef Lee Jun sẽ đồng hành xuyên suốt sự kiện.

Chef Lee Jun - bếp trưởng 2 sao Michelin đến từ Hàn Quốc sẽ chính là đầu bếp đồng hành xuyên suốt sự kiện. Qua quá trình học tập và làm việc tại những nhà hàng Michelin khác nhau của các đầu bếp nổi tiếng tại Mỹ, anh đã có cơ hội tích lũy rất nhiều kinh nghiệm về ẩm thực từ những vị đầu bếp nổi tiếng thế giới.

Phong cách nấu ăn của Lee Jun thể hiện kinh nghiệm quốc tế đa dạng của anh, hòa trộn những kỹ thuật nấu các món ăn Hàn Quốc, cũng như văn hóa thưởng thức ẩm thực của người Hàn. Cách tiếp cận ẩm thực của anh là sự kết hợp độc đáo giữa hương vị, nguyên liệu và đặc biệt là trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong ẩm thực.

Trong Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc, anh sẽ giới thiệu những món ăn đặc biệt như Salad Deodeok, Cá Bơn và Doraji (cây cát cánh), Bào Ngư và Miyeok, Ức Vịt cùng Yakbap và Chui Namul Bò. Những nguyên liệu đặc trưng từ núi rừng Hàn Quốc được anh kết hợp tinh tế trong từng món ăn, giúp chúng được nâng tầm cả về mặt hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng.

Tiếp nối sự thành công của các năm trước, Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2023 tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt sự kiện hứa hẹn mang đến cho thực khách sự thích thú khi trải nghiệm nền ẩm thực Hàn Quốc ngay tại Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện 10 ngày đặc sắc.

Chuỗi sự kiện thú vị với sự tham gia của nhiều đầu bếp và bartender tài năng

- Soko Night với sự góp mặt của bartender khách mời Son Soko - bậc thầy pha chế nổi tiếng, có thể mang đến những loại cocktail cổ điển và sáng tạo nên các đồ uống hảo hạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách.

- Lớp học pha chế rượu Whiskey Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Bryan Do, người sáng lập và chủ sở hữu của Ki One Whiskey với những câu chuyện về loại rượu mạnh nguyên chất được sản xuất hoàn toàn tại Hàn Quốc, hành trình tự xây dựng nên nhà máy chưng cất Three Societies và kinh nghiệm sáng chế nên loại rượu whiskey đơn mạch đầu tiên của Hàn Quốc.

- Lớp học làm Namul với món "San Namul Bibimbab" cùng Master Chef Choi Hyangran - chủ sở hữu "Imgumnim Ssalbabjib" và là thành viên của Viện ẩm thực hoàng gia Hàn Quốc.

- Lớp học làm Kimchi với món " Dry Persimmon Bossam Kimchi & Suyuk " do Master Chef Lee Sunhee thực hiện.

- Lớp học làm món tráng miệng “Hankwa” do đầu bếp Kang Hyo Sung hướng dẫn. Bà là chủ nhà hàng tráng miệng nổi tiếng Hàn Quốc “Mi Jung Dang” và là Giám đốc của nước hồng sâm Hàn Quốc Gaesung Chanpumbyeonggwajang.

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc - Korean Gastronomy Week 2023 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 09/12 tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, quy tụ các đầu bếp và bartender đẳng cấp hàng đầu đến từ Hàn Quốc, hứa hẹn mang đến cho thực khách những trải nghiệm khó quên đối với nền ẩm thực và văn hóa của “xứ sở kim chi”.