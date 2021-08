Đảm bảo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bị can, phạm nhân

Ngày 28/8, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an phối hợp với Cục Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến về an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế các cơ sở giam, giữ trên toàn quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục C11, cho biết cả nước có 69 trại tạm giam và 705 nhà tạm giữ. Nhiều cơ sở được xây dựng từ lâu, ảnh hướng lớn đến việc bố trí giam giữ, cách ly với can phạm nhân nhiễm COVID-19, nhất là những người mới bị bắt.

Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương lập phương án phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ, trong đó có việc đảm bảo tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 cho can phạm nhân, ngăn dịch bệnh lây lan.

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an, nhấn mạnh thời gian qua, Cục đã hướng dẫn công an các địa phương phòng chống dịch bệnh, trong đó tiêm chủng vaccine là giải pháp chiến lược an toàn, hiệu quả.

Cục Y tế đánh giá tiêm vaccine cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân và người bị án tử hình là nhiệm vụ quan trọng trong việc phòng chống lây lan dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng quản lý tại các cơ sở giam giữ.

Tuy nhiên, theo đại tá Phạm Thị Lan Anh, đây là những đối tượng đặc biệt nên gặp phải một số khó khăn liên quan đến quy định, quy trình. Cục trưởng Cục Y tế yêu cầu các cơ sở giam giữ đảm bảo chuyên môn, cập nhật thông tin mới về tiêm chủng để thực hiện kế hoạch.

Theo Bộ Công an, Việt Nam hiện có hơn 100.000 phạm nhân đang thi hành án tại các cơ sở cải tạo, giam giữ. Ngày 23/8, Hội đồng tư vấn đặc xá đã họp xét duyệt, thống nhất đề nghị Chủ tịch nước đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân.