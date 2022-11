Đắk Nông: Triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng

(VTC News) -

Ngày 2/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu “Castrol”.

Lực lượng chức năng cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Văn Định (37 tuổi, trú phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, trú xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và tạm giữ hình sự Trương Thanh Thương (53 tuổi, trú xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tang vật của vụ án được lực lượng chức năng thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 10/2022, Định, Tuấn, Thương bàn bạc, thống nhất mua phương tiện, vật liệu, dụng cụ.... đưa về nhà Thương để làm nhớt giả nhãn hiệu “Castrol” rồi bán ra thị trường lấy tiền chia nhau.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản tạm giữ 528 chai nhớt giả được chở trên xe tải BKS: 93H-03681 do Định cầm lái.

Khám xét khẩn cấp nhà của Thương, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, tạm giữ 690 chai nhớt giả nhãn hiệu castrol như: Castrol Power1, Castrol Power1 Scooter,... và các công cụ, phương tiện để thực hiện sản xuất nhớt giả.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.