Đắk Nông tổ chức thi tuyển công khai giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh

(VTC News) -

Liên quan đến vụ "Thiếu trách nhiệm phòng chống virus corona, giám đốc bệnh viện bị điều chuyển công tác", ngày 7/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.

Theo đó, thời gian tổ chức thi viết dự kiến vào ngày 28/5/2021, thi trình bày đề án từ ngày 28/6 đến 30/6. Người dự thi nếu đạt 50 điểm trở lên ở phần thi viết, sẽ tiếp tục thi phần trình bày đề án. UBND tỉnh Đắk Nông sẽ công bố kết quả vào giữa tháng 7/2021.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông hiện chưa có giám đốc điều hành.

Trước đó, ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xác nhận việc chuyển công tác ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo ông Bốn, lý do ông Bình bị điều chuyển công tác là do chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ do các cấp giao trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang được giao cho Phó giám đốc Hà Văn Hùng phụ trách và điều hành", ông Bốn nói.